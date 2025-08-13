Петрички огнеборци гасиха 2 нощни пожара – в лозя в с. Ръждак и на градското сметище, заедно с доброволци

Петрички огнеборци гасиха два пожара, пламнали пред нощта. Първо е подаден сигнал във вторник вечерта, че горят лозя в село Ръждак. Дежурните екипи на пожарната започнали незабавни действия за потушаване на пламъците и успели да ги загасят. Загубите и щетите са в процес на уточняване.

Междувременно малко преди 4 ч. през нощта постъпил друг сигнал за пожар, този път че гори градското сметище. Пожарникарите реагирали своевременно, като на помощ се притекли и доброволци от местното формирование.

„Участвахме с два пожарни автомобила и водоноска в гасенето. Пожарът бе потушен, но обливането с вода продължава и към момента, за да не се възпламенят отново тлеещи огнища”, заяви днес в ранния следобед за „Струма“ секретарят на община Петрич Кирил Стойков и председател на доброволното формирование. Причините за двата пожара са в процес на изясняване от полицията, като не се изключва и версия за умишлен палеж.

Шефът на РСБЗНС – Петрич гл. инспектор Стоян Тилев поведе екип да гасят пожара в Пирин

Днес сутринта екип на РСБЗНС – Петрич, начело с началника гл. инспектор Стоян Тилев, се отправи за Пирин, за да гасят перманентните пожари. На територията на община Сандански има две активни огнища. Едното е в Национален парк „Пирин“, а другото е на по-ниска надморска височина, над село Плоски. Огънят е далеч от селото и няма никаква опасност за близките населени места, като повече от 150 души участват в овладяването на пожара. Пожарникари, горски служители, военнослужещи, доброволни формирования, служители на НП „Пирин“ се включиха в борбата с огъня, подпомагани от два хеликоптера. Пожарът разширява периметъра си, като е навлязъл на територията на НП „Пирин“ и е засегнал площ около десет хиляди декара, заяви директорът на ДГС – Струмяни Иван Ризов. Заради върхово горене във вторник се наложи евакуиране на екипите, които продължават битката с огъня в района на с. Илинденци.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА





