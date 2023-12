Петрички рефер по борба с поредно професионално признание

Поредно признание в личен и професионален план получи петричкият рефер по борба Венцислав Филчев. Съдията международна категория (IS) е сред петимата избраници на Управителния съвет на БФБорба, влизащи в единствената комисия, която ще действа под юрисдикцията на федерацията догодина и ще замести досегашните няколко комисии, посредством които се администрираше вътрешният състезателен календар на най-успешния роден спорт. Досега В. Филчев бе член на комисията по назначенията, която се закрива заедно с останалите комисии, чиито пълномощия се вменяват на новоструктурирания орган. Кардиналните промени стават ясни от официалното съобщение, излязло от администрацията на БФБорба. Според него на основание решение №8 от 15.11.2023 г. на УС на БФБорба през 2024 г. ще работи една съдийска комисия, която ще замени досега действащите комисии. Новата комисия е в състав Валентин Райчев – олимпийски шампион от Москва-80 и генерален секретар на УС, Венцислав Филчев – съдия по борба, категория IS, Димитър Чифудов – съдия по борба, категория IS, Милен Марков – дългогодишен съдия по борба и член на УС, и Недялко Кирезиев – съдия по борба, категория IS.

„Приемам този ангажимен като израз на доверие към мен и паралелно с това признание за петричката борба, излъчила толкова легенди в нашия спорт от държавен и планетарен мащаб“, коментира В. Филчев.

СТАНЧО СТАНЧЕВ

