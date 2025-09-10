Петрички търговец осъден на 1 г. условно и 1000 лв. глоба за неправомерна продажба на маркови спортни артикули, стока за над 25 000 лв. ще бъде унищожена

Петрички търговец се призна за виновен, че е продавал спортни артикули на световноизвестни търговски марки в нарушение на авторското право. При полицейска акция, извършена на 28 ноември миналата година в Петрич, е установено, че на сергия на тротоара, пред магазин за дрехи, стопанисван от А.С., били изложени за продан якета, анцузи, блузи, спортни елеци и маратонки, с логото на „Найк”, „Адидас”, „Монклер”, „Джорджо Армани”, „Хуго Бос”, „Норт Фейс” и др. Петричкият търговец продавал стоката без съгласието на притежателите на изключителните права върху запазените търговски марки. Поради тази причина спортните артикули били иззети, а по случая е предприето разследване, което приключило с обвинителен акт срещу него.

Той е подведен под отговорност за престъпление по чл. 172б от НК, за което се предвижда наказание до 5 г. затвор и глоба до 5000 лв. Делото не е стигнало до съд, тъй като търговецът предпочел да признае вината си и сключил споразумение с наблюдаващия прокурор за по-леко наказание. По силата на сделката той се съгласил да бъде осъден на 1 година условно с 3-годишен изпитателен срок и 1000 лв. глоба. Споразумението е одобрено от съдия Сузана Полизоева от РС – Петрич.

Наред с глобата търговецът ще трябва да заплати на ОД на МВР – Благоевград 1241 лв., разноските за комплексната маркова и оценителна експертиза, която е назначена в хода на досъдебното производство. Иззетите спортни артикули са на стойност 12 927 евро, или 25 214 лв. Те са отнемат в полза на държавата и ще бъдат унищожени след влизане в сила на споразумението.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване, с което случаят е приключен. БЕТИНА ГЕОРГИЕВА





