Петричкото крило на орлетата З. Динев стана смърф, за „Лаута“ глади панталони и таранът М. Вангелов

Петричкото крило на орлетата Запро Динев стана смърф, след като подписа за 2 г. и половина с „Локомотив“ /Пд/. Синът на губернатора на Пиринско Георги Динев се възползва от опцията да скъса с благоевградския клуб по взаимно съгласие и така няма да струва нито евроцент на новите си работодатели. 26-годишният футболист беше твърд титуляр в състава на „Пирин“, записвайки 18 мача през есенния дял от първенството, в които вкара 6 гола и асистира за други четири. Юношата на „Беласица“ влизаше в полезрението на лидера във Втора лига „Дунав“ и на подгласника „Фратрия“, но в крайна сметка се озова под тепетата, въпреки риска от негативната реакция на черно-бялата общност заради миналото му в градския враг от „Колежа“. Освен за канарчетата З. Динев е играл още за столичния „Септември“ и съименника му от Симитли, както и за „Витоша“ и „Миньор“ /Пк/.

Запро Динев Мариян Вангелов Андрей Йорданов

За „Лаута“ глади панталони и друг играч от разпадналия се есенен състав на „Пирин“ – Мариян Вангелов. Таранът от петричкото село Първомай, както земляка си, е разкрачен между няколко отбора от втория ешелон и също е минал през „Ботев“ /Пд/, но при оферта от смърфовете колебанията му къде да продължи кариерата си ще се изпарят яко дим.

Същевременно сбъдна мечтата си да облече фланелката на ЦСКА един от големите любимци на феновете на орлетата в последните години Андрей Йорданов. Левият бек от Кюстендил, който е кадър на академията на армейците и никога не е крил пристрастията си към червения мастодонт от Борисовата градина, вчера се обвърза с родния клуб за 3 г. Крайният защитник изкара два периода на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград, а след трансфера си при канарчетата през лятото на 2024 г. навъртя 41 мача в жълто-черно.

СТОЙЧО СТОИЦОВ