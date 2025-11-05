Петрич, Бургас и Русе обраха златото в 11-ия национален литературен конкурс „Горчиво вино“

Надежда Дюлгерова от Петрич, Марина Козарева от Бургас и Тодор Билчев от Русе си поделиха златото в 11-ото издание на националния литературен конкурс „Горчиво вино“, който се проведе в Петрич. Учреден през 2014 г. по повод 100-годишнината на НЧ „Братя Миладинови-1914“, той е под патронажа на поета Евтим Евтимов, организатори са читалището, община Петрич и СБП, а през годините инициативата се превърна в едно от най-очакваните литературни събития в страната.

Г. Тренева, две от отличените със специални награди участнички и В. Евтимов Жури и публика се насладиха както на стиховете на наградените, така и на музикалните изпълнения на младите петрички таланти Отличените на 11-ото издание на конкурса получиха материални и парични награди

Тази година в него участваха 102-ма поети със 110 стихотворения. Според домакина на конкурса – секретаря на читалище „Братя Миладинови-1914” Гичка Тренева, тази година за пръв път от учредяването му бе дадена възможност за участие на лица под 18 г. и резултатът бил впечатляващ – записали се 40 ученици, сред които доста от Петрич. Поради неочакваната си зрялост и силни послания творбите им сериозно затруднили журито, председателствано от сина на Евтим Евтимов – поета Венко Евтимов, с членове Павлина Павлова и Петя Хантова.

Творческият път на Евтим Евтимов започва от родния му град Петрич като ръководител на литературния кръжок и секретар на читалището. През 2021 г. тук беше открит негов паметник, на него е кръстен и площадът в града.

ВАНЯ СИМЕОНОВА