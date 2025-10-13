Петрич отново има медалист от Европейското първенство по бокс! Стоян Петров донесе медал в Петрич! Нашият герой в бокса на европейския ринг Стоян Петров отново успя.

Пребори се мъжки и с дух, за да имаме медал.

И при битките в тежката категория (90+ кг) Стоян доказа, че има подготовката, нагласата и куража да върви напред.

Признателност и към неговия личен треньор Кирил Гюрджеклиев, който пръв повярва във възможностите на нашето борбено момче.

„Гордея се, че имах честта да представя България и родния си град Петрич на толкова високо ниво. Този медал не е само мой — той е резултат от усилията на един невероятен екип от хора, без които нямаше да съм тук днес“ – това са думите на медалиста от Европейското първенство по бокс Стоян Петров!

Община Петрич подкрепи и този път Стоян, напълно заслужено, за участието в първенството, защото вярваме в него, в неговата упоритост и огромен труд, който полага в залата!

„Ще продължаваме да бъдем рамо до рамо с нашите спортисти, защото като екип сме доказали, че спортът е важен и заслужава адекватните управленски решения“, коментира кметът Димитър Бръчков, който изпрати нашият шампион на Европейското първенство по бокс.