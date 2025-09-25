Петрич покани фирма от Първомай да построи крайречния парк срещу 585 493 лв. без ДДС, само „Растер юг“ кандидат да кърпи улиците в общината

С покана за пряко договаряне община Петрич оферира регистрираната в с. Първомай фирма „Стонас груп“ ЕООД на Стоян Тимов да изгради крайречния парк в града. След като на първата обявена обществена поръчка за парка кандидат не се яви, сега общината се е възползвала от възможността за пряко договаряне с бъдещия изпълнител.

Паркът, който е по проект Green Pulse Cross-Boder Pact с финансиране по Програма Interreg VІ-А ИПП „България – Северна Македония 2021-2027“, е с площ 5129 кв.м, публична общинска собствености е заключен между река Луда Мара и улиците „Сандо Китанов”, „Княз Борис I” и „България”.

Бъдещият парк ще освежи много централната градска част на Петрич



Отпуснатата сума от 585 493,01 лв. без ДДС ще покрие само разходите по първия етап от изграждането му, включващ рехабилитация и редизайн на съществуващи алеи с пешеходни настилки, обособяване на изгледни площадки, изграждане на слънцезащитно съоръжение, алейно осветление и напоителна система, засаждане на 41 дървета и 8733 храсти, подновяване на пейките и кошчетата и др.

Като цяло през последните месеци на обществените поръчки, обявявани от община Петрич, се кандидатира най-много една фирма, показва справка в АОП. Например за рехабилитиране на общинските пътища и улици документи подаде единствено благоевградската „Растер юг“ ООД на Радослав Костов и Христо Муртов. Вероятно това е и причината фирмата да подаде оферта без нито стотинка наддаване над прогнозната стойност от 292 500 лв. без ДДС. Срещу тази сума от „растерите“ се очакват асфалтови кърпежи по уличната и пътна мрежа на община Петрич с общ обем 4500 кв.м. В сумата са включени и разходи по превантивното поддържане на уличната мрежа.

С по един кандидат се оказаха и поръчките за реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа на с. Първомай с прогнозна стойност 4 178 229 лв. и на част от довеждащия водопровод – тласкател за водоснабдяване на с. Старчево, за който сумата е 338 708,56 лв. В Първомай кандидатът беше „Стройнорм“ ЕООД на софиянеца Сава Тачев, чиято ценова оферта още не е отворена, за Старчево пък тласкателят бе даден на „ВиК“ ЕООД, която свали с 1300 лв. под прогнозната цена, и с предложени 337 427,11 лв. без ДДС получи комплексна оценка от 100 точки.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





