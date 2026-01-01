Петрич посрещна новата година със станчинарски игри „Сурва“ с над 5000 участници

Петрич посрещна първия ден на новата 2026 година със станчинарски игри „Сурва“ – един от най-ярките и обичани празници в културния календар на града, съобщават организаторите от общината.

Жителите и гостите на Петрич се насладиха на силата на мъжкия танц, изяществото на женската носия и традиционното българско хоро, което обедини участници и публика. В пъстрото шествие оживяха обичайните образи на игрите – булката и младоженецът, бабата и дядото, дяволът, пепелашът, мечката с мечкаря, попът, арапът, както и редица битови и съвременни персонажи. Особено впечатляващо беше участието на петричките русалии – франгалии, разпознаваеми по белите плисирани франги.

В игрите се включиха хора от всички възрасти – деца, младежи и възрастни, което още веднъж подчерта приемствеността между поколенията. Сред участниците тази година бе и мексиканецът Иван Моралес. Той разказа, че гостува на приятели в Петрич и посреща новата година в града за първи път. След като научава за традиционните станчинарски игри, решава да се включи.

„Уважавам и ценя традициите. Впечатлен съм от обичая и при възможност отново ще бъда част от него“, каза Моралес.

Около 5000 участници, разпределени в 13 групи, се включиха в тазгодишното издание на станчинарски игри „Сурва“ – 2026. В организацията и охраната на събитието бяха ангажирани около 120 души от полицията и общинската администрация. За първи път беше монтиран видеоекран, на който жителите и гостите на града можеха да проследят на живо представянето на участниците на площадното пространство пред паметника на Антон Попов.

Всички групи ще получат еднакво финансиране в помощ на съхраняване на традициите, изработване на нови маски и стимулиране на детското участие. Подкрепата е в размер на 3000 лева на група и не е обвързана с класирането.

Резултатите от състезанието ще бъдат обявени на 2 януари, когато в 16:00 ч. в сградата на общинската администрация ще се проведе среща с ръководителите на групите. Всеки ръководител или представител на група ще има право на участие, като чрез гласуване ще бъдат определени първо, второ и трето място. За останалите участници са предвидени индивидуални награди.

Днес „Сурва“ е сред най-обичаните и колоритни празници на Петрич – устойчива традиция, която се развива, обогатява и живее. Празникът остава истинско живо културно наследство – мост между поколенията, памет за корените и надежда за бъдещето.