Петрич почете 140 години от Съединението на България.
Празничната програма подготвиха и представиха въздействащо възпитаници на ЦПЛР – ОДК.
Тази година избраният надслов на музикално-поетичната композиция беше:
„Съединението – вечният завет на българите“.
Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Димитър Чолев поздрави жителите на общината от името на кмета:
„Празнуваме единството и силата, с която се отстоява.
Нека предадем стойността и измерението на този ден с цялата си отговорност и личен пример.“
Цветя и венци на паметник „Загинали за Родината“ положиха представители на общински и държавни учреждения, политически партии и неправителствени организации, учители, културни дейци и ученици.
Честит празник!
Да пребъде България! Да бъдем единни!