Петрич почете 140 години от Съединението на България.

Празничната програма подготвиха и представиха въздействащо възпитаници на ЦПЛР – ОДК.

Тази година избраният надслов на музикално-поетичната композиция беше:

„Съединението – вечният завет на българите“.

Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Димитър Чолев поздрави жителите на общината от името на кмета:

„Празнуваме единството и силата, с която се отстоява.

Нека предадем стойността и измерението на този ден с цялата си отговорност и личен пример.“

Цветя и венци на паметник „Загинали за Родината“ положиха представители на общински и държавни учреждения, политически партии и неправителствени организации, учители, културни дейци и ученици.

Честит празник!

Да пребъде България! Да бъдем единни!





