Петрич тегли 20 млн. лв. дългосрочен кредит за асфалтиране на 36 селски улици

Петрич ще изтегли дългосрочен общински кредит от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ с цел реализация на проект „Инвестиционна програма на община Петрич за интегрирани проекти в населените места“. Той ще е в размер на 20 млн. лв. с 3 г. гратисен период и лихва от едва 1%. Парите ще бъдат инвестирани в част от селата на общината, главно за реконструкция на пътни платна и подмяна на водопровод. Дължината на улиците, които ще бъдат реконструирани, е 9779 метра, ВиК мрежата е 9049 метра, а канализацията – 954,88 метра.

Това решение бе взето на последната сесия на ОбС – Петрич с гласовете на 24-ма съветници и 1 „въздържал се” в лицето на Велик Гогов. То бе и „най-горещата“ от общо 63-те точки в дневния ред на заседанието.

Облаците около кредита се сгъстиха в самото началото на сесията, когато съветникът Стоян Руйков предложи точката да отпадне, тъй като имало доста неясноти около кредита. Оплакването му беше, че в приложените документи липсвал погасителен план, липсвал точният брой на улиците в 19-те предвидени за ремонти села и количествено-стойностната им сметка. След като колегите му отказаха да свалят точката, в хода на самото й обсъждане той продължи с нападките:

„Предлага ни се да вземем кредит от 20 млн. лв., който може би ще го плащат и нашите деца. Кой определи колко пари за кое село ще бъдат похарчени? Посъветвахте ли се, г-н кмете, със селските кметове? При тези 20 млн. за тези толкова малко улици ни се струва, че цените са доста завишени“, изрази съмнението си за целесъобразността и размера на кредита той.

„Вярвам Ви, че нищо не Ви е ясно. Първо казвате, че няма КСС-та, после – че има раздути цени. Когато става въпрос за представяне на инвестиционна програма, ние кандидатстваме с индикативни КСС-та. В програмата са записани 36 обекта, за 20 от тях вече имаме проекти и ясна конкретика, 16 отиват на инженеринг. Колегите кметове са тук – нека Ви кажат, че 3 пъти сме коментирали с тях и те си подадоха конкретните предложения. Кметовете са били водещи. Да, някои села не фигурират, но ние сме с 52 населени места“, парира го общинският кмет Димитър Бръчков.

Руйков обаче се закатанчи и продължи да акцентира на въпроса, че ще се тегли кредит от банка, за която не е ясно какви са скритите й такси.

„Не от банка, а от Фонда за устойчиво развитие. Ако беше банков кредит, трябваше да обявим обществена поръчка. Затова е създаден този специален фонд за устойчиво градско развитие – за подпомагане на общини“, опита се да разясни Бръчков.

Неуспешно в няколко дуплики Руйков продължи да настоява на своето.

В негова подкрепа на микрофона излезе кметът на с. Старчево Кузманов, който се оплака, че селото му за пореден път е игнорирано – той бил подал 3 улици, но нито една от тях не е одобрена за финансиране.

„Има много операции, които са на химикал, и това е 100% чиста печалба на фирмата, която ще прави улиците“, сподели той своето подозрение и обвини хората, взели решение да изключат Старчево от привилегирования списък за асфалтиране, в авторитаризъм.

„Явно не бях толкова авторитарен, когато правехме водопровода, когато асфалтирахме пред църквата, когато правехме полунезаконната ви канализация. Знаете ли, кмете, колко данъци събирате от селото? Най-малко от всички – 2100 лв. данък събирате. Предишния път ви беше виновен ВиК, сега е виновна общината. И критиката, и хвалбата тежат по различен начин в зависимост от източника й. Благодаря за критиката“, отряза го Бръчков и сложи край на дебата.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





