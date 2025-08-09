Петър Колев: Ако играем като в последния мач срещу „Спортист“ (Своге), ще страдаме и ще губим точки

На стадион „Бончук“ се готвят за трудно гостуване в Севлиево, където ще се изправят срещу едноименния футболен тим, който е новак във Втора лига. В лагера на „Марек“ са наясно, че трите точки от отбори, които ще се борят да не изпаднат, са задължителни в битката за някое от челните места.

Благоевградчанинът Б. Вакадинов (вляво ) и нападателят В. Йосков бяха съекипници в ЦСКА 1948 преди единият да поеме към „Монтана“, а другият да направи добър сезон с „Пирин“.

„През седмицата разучавахме и анализирахме играта на предстоящия ни съперник. Те са новак в групата, като през лятото се подсилиха с много нови попълнения, доста от които са чужденци. Със сигурност ще бъде труден мач, както всеки. Във Втора лига няма лесни срещи. Ако подходим, както през първото полувреме срещу „Спортист“ (Своге), ще страдаме навсякъде, без значение къде и срещу кого играем. Тази липса на агресивност и това да не печелим единоборствата, ще ни води само до загуба на точки“, коментира наставникът на дупничани Петър Колев. Той допълни, че се надява на много повече от офанзивните играчи, които тотално разочароваха при нулевото реми срещу шоколадите у дома. Очаква се дебют за „Марек“ да направи десният бек Борислав Вакадинов, който акостира в началото на седмицата от елитния „Монтана“.

ДИМИТЪР ИКОНОМОВ





