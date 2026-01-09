Пет баби черпиха за новородени внучета на Бабинден в пенсионеркия клуб в жк „Еленово“ – Благоевград

С баници, кексове и домашни сладки бабите от пенсионерския клуб в жк „Еленово“ в Благоевград отбелязаха вчера Бабинден за 10-а година. Празникът събра около 40 дами, които тактично отклониха опитите на мъжете от клуба да се присламчат към женския обичай. Пет от бабите имаха честта да са главни действащи лица в ритуалното поливане на празника заради внуци и правнуци, родени през изтеклата 2025г. Най-прясната прабаба сред тях бе Живка Цацова, чиято дъщеря Антония Павлова, началник-отдел в дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград, на 3 януари за първи път стана баба на прелестно момиченце.

Около 40 жени празнуваха Бабинден в пенсионерския клуб в благоевградския жк „Еленово“

Павлина Теова (вляво) бе една от двете щастливи прабаби тази година

Близначките Анна и Никол с баба си и леля си бяха част от тържеството



Ролята на невястата, която полива на бабите, се падна на Снежка Пръчова, а Димитрина Стоянова прочете тематично авторско стихотворение.

За трета година бабите от жк „Еленово“ споделиха празника си с близначките Анна и Никол, които преди 4 г. оцеляха при пожара в жилищен блок в кв. „Струмско“. Сестричките си тръгнаха от тържеството с много играчки и лакомства.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА