Пет бебета се родиха по празниците в пернишкаота болница, много болни потърсиха помощ в спешния кабинет

Пет бебета проплакаха в пернишката болница „Рахила Ангелова“ по коледните празници. „Момиченце се роди на Бъдни вечер, на втория ден на Коледа – 26 декември, проплакаха момченце и момиченце, а на 27 и 28 декември – две мъжки рожби“, съобщиха от болницата.

В същия период от време 94 души са на лечение в здравното заведение, над 100 човека са потърсили помощ от Спешния кабинет на пернишката МБАЛ „Рахила Ангелова, съобщиха от лечебното заведение. Сред пациентите има 9 с чревна непроходимост, 8 са хората получили инсулт. 7 души са настанени в кардиологията, но сред тях няма пациенти с инфаркт. 6 човека пък са били с нефрологични проблеми. Само петима души са диагностицирани с грип, въпреки че област Перник е с най-висока заболавемост в страната. 7 човека са с пневмонии, но не всички са причинени от грип или коронавирус, уточниха от болницата. При 6 деца е поставена диагнозата бронхеолит.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА