Пет вида доверие, които карат двойките да се чувстват сигурни, свързани и лудо влюбени

Ако искате пълноценен брак, трябва да знаете как да създадете този вид доверие.

Повечето двойки мислят за доверието единствено като за вярност, което е от съществено значение, но определението за доверие е нещо повече от просто изневяра.

Силните, здрави бракове разкриват пет специфични вида доверие, които съпрузите и съпругите си дават един на друг.

Затова ви предлагаме да прегледате следния списък и да проверите кои видове доверие внасяте (или не внасяте) в брака си. Помолете съпруга/съпругата си да направи същото и споделете резултатите си. Това е отличен начин да изясните къде е солидно доверието ви и къде се нуждае от работа.

Ето кои са 5-те вида доверие, които карат двойките да се чувстват сигурни, свързани и лудо влюбени:

1. Вярвате, че и двамата ще си останете верни

Без вярност много бракове стават неработещи. Партньорите могат да се възстановят от изневяра или афера, но се нуждаят от професионална помощ, за да го направят. Спазвайте ангажимента си да останете верни. Ако сте нещастни в брака си, потърсете консултация, а не любовник на непълен работен ден.

Доверието във връзките е реципрочно, както показва проучване в The Journal of Social Psychology. „Оценките на доверието в интимните връзки често се основават на възприятията за поведението на партньора; действията на хората, повишеното самосъзнание и индивидуалните различия обаче също могат да повлияят на доверието им в партньорите им. Доверчивото поведение на участниците значително определи нивото им на доверие; повишеното самосъзнание и общностната ориентация допълнително засилиха доверието на участниците в партньорите им.“

2. Вярвате, че никога няма да се наранявате, отхвърляте или контролирате един друг

Доверието процъфтява в атмосфера на безопасност и сигурност. Нараняването един друг, физически или словесно, и последващото му отхвърляне създава страх, който подкопава доверието. С контрола идва и недоверието, така че се уверете, че любовта ви не е изпълнена с много притежателно поведение, което отблъсква или натоварва партньора ви.

3. Вярвате, че любовта ви е истинска, а не за показност или печалба

Вие и вашият съпруг/съпруга трябва да се чувствате сигурни, че сте обичани заради себе си, а не заради някакъв скрит мотив. Това включва външния ви вид, парите ви, професията ви, произхода на семейството ви или други мотиви (най-често материални), основани на сравнение, а не на обич. Вие и вашият партньор не се нуждаете от някого, от когото да се чувствате по-висши или да бъдете просто с някого, само за да не сте сами и/или самотни.

4. Вярвате, че няма да се изоставите един друг по време на конфликт или трудни времена

Гневът, конфликтът и разногласията са неизбежни. Осигурете безопасно място за внимателно изразяване на гняв и за възникване на разногласия, без да пораждате страх от изоставяне. Ще постигнете това, като никога не използвате заплахата за развод срещу партньора си.

Заплахите за прекратяване на връзката може да звучат като вик за помощ от този, който отправя заплахата, но въздействието ще предизвика верижна реакция от мисли и поведенчески реакции у заплашения съпруг, както е изследвано от проучване от 2012 г. Също така вярвайте, че стресът и трудните времена няма да ви отчуждят или да отслабят любовта ви.

5. Вярвате, че връзката ви винаги ще бъде на първо място

Партньорите, които вярват и го мислят сериозно, когато си обещават да се обичат, почитат и ценят, са най-отдадени на отношенията си. Не се приемайте един друг за даденост, не пренебрегвайте връзката си и не отделяйте постоянно твърде много време и енергия на различни неща и хора, нарушавайки това доверие.

Помнете всеки ден какво е важно в живота ви. Поддържайте ясни приоритети. Направете партньора и брака си основен приоритет. Просто продължавайте да се избирате един друг и всичко останало ще си дойде на мястото.





