Пет неща, които мъжете ненавиждат в жените

Всеки ден самотните жени губят толкова много време, за да разберат мъжете. Анализират поведението си, това на мъжете, обмислят сценарии, дори препинателните знаци в съобщенията, които изпращат и всичко това, за да се опитат да разберат какво мислят, какво им харесва или не.

Има пет сериозни причини, поради които отношенията може да „умрат“ още преди да са започнали, защото мъжете ненавиждат жените да правят така.

1. Жената се държи странно и саботира срещите още преди да се случили. Мъжете се дразнят, когато жената не вдига телефона, не отговаря на съобщенията или отменя срещата в последния момент, закъснява много или не прави това, което е обещала. Мъжът просто иска уважение към себе си, към времето и положените усилия.

2. Самотните жени са прекалено независими. Не че мъжете искат да се върнат в каменната ера, но биха били щастливи да получат възможността за малко рицарство без да чуят „Мога да го направя сама.“

3. Прибързват. Ако биологичния ви часовник тиктака така силно, че заглушава разговора, мъжът ще забележи това и ще избяга. Същото е и когато непрекъснато се притеснявате как ще се развият отношенията ви.

4. Искат добро момче, а излизат с лошо. На добрите момчета просто им омръзна да чуват как непрекъснато попадате на егоисти. „Значи селфито му, на което е полугол не ти подсказа, че той обича повече себе си, отколкото теб?“, пита 33-годишното добро момче. Вместо да обвинявате всички мъже за липсата на добри момчета, погледнете себе си. Мъжете не харесват момичета, които повтарят, че не са останали свестни мъже, без да разбират, че проблемът е в тях самите.

5. Общуват с домашния си любимец като с любим човек. Просто мъжете много се дразнят, когато повтаряте непрекъснато, че обожавате своята котка или куче.