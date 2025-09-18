Пет неща, които привличат мравки вкъщи

Въпреки че са малки по размер, мрaвките са силно нежелани нашественици у дома, тъй като могат да разпространят бактерии и да ни създадат трудности в елиминирането им. Когато открием какво ги примамва обаче, е лесно да ги държим настрана.

Разбира се, много по-лесно е да се предпазим от мравките, отколкото да се справим с нашествието им. Затова е полезно да знаем кои могат да бъдат причините за появата им. Ето пет неща, които привличат мравките в дома ни.

Трохи и остатъци от храна

Дори и кухнята ни да изглежда безупречно чиста, незабележими трохи или пък петна след готвене, разлята напитка или остатъци от храна, останали непокрити, най-вече по плотовете или пода, могат бързо да привлекат мравки у дома.

За да избегнем това, трябва винаги да почистваме навреме инцидентите в кухнята, които я замърсяват. Добре е редовно да забърсваме повърхностите, включително плотовете и ъглите им.

Непокрита храна

Отворени кутии или скъсани опаковки, които оставят храната непокрита, също приканват мравките у дома. Същото важи и за презрели плодове, оставени във фруктиерата. Тях е добре да отстраняваме навреме, а храната, която оставяме на масата или върху плота в кухнята, да е винаги покрита, за най-сигурно в контейнер с капак.

Полезен съвет е също така да се стремим да съхраняваме колкото е възможно повече продукти в хладилника, а такива като захар и брашно да пресипем в херметически затворени буркани.

Купичките с храна за домашни любимци

Остатъците от храната на домашния ни любимец също са магнит за мравките. Тъй като насекомите също виждат гранулите, както и друг вид храна, предназначена за домашни животни, като източник на храна, не бива да я оставяме да престоява в купичката.

Препоръчително е да се стремим да храним домашния си любимец в определено време и непосредствено след това да почистваме купичката и зоната около нея.

Домашният боклук

Домашният боклук, дори в него да има незначителни количества остатъци от храна, също привлича мравките. А когато оставяме кофата ни да се препълни, се излагаме на още по-голям риск от нашествие на нежеланите насекоми.

Най-добре е да изхвърляме боклука редовно, дори и кошчето ни да не е пълно. За предпочитане е да използваме кош с капак, както и периодично да го избърсваме отвън и отвътре.

Влага

Освен от храна, мравките се нуждаят и от вода, за да оцелеят. А влагата, течовете и мокрите повърхности у дома могат да ги привлекат. Това включва също и капещите мивки, и влажните кухненски гъби. Не е препоръчително и да оставяме мръсни чинии в мивката, тъй като влагата и остатъците от храна могат да привлекат мравки.

За да избегнем това, е добре периодично да проверяваме за течове и своевременно да ги поправяме. Трябва да се стремим мивките и плотовете да бъдат добре подсушавани, а гъбите и кърпите за съдове да оставим на място, където да изсъхнат.

И един бонус съвет

Не на последно място, ако у дома забележим дори една-единствена мравка, не бива да се оставаме с убеждението, че е просто заблуден посетител. Добре е да вземем мерки веднага, за да не се сдобием скоро с още нашественици. Препоръчително е бързо да почистим, да блокираме пролуките, от които потенциално могат да влязат мравките, както и да използваме инсектицид при необходимост, пише Better Homes & Gardens.





