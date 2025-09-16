Пет причини защо трябва да поставите брака си пред децата си

Винаги сте чували, че за да поддържате брака си щастлив и успешен, вие и вашият съпруг/съпруга трябва да давате приоритет един на друг и на брака си преди всичко останало.

Много двойки започват да фокусират живота си около децата и превръщат именно тях в свой основен приоритет, пренебрегвайки себе си като тандем.

Замислете се, че ако половинката ви винаги е твърде уморена, за да прекарва повече време с вас (тъй като ходи на работа и се върти основно около децата) – възможно е да започнете да се чувствате необичани, самотни, неоценени, ядосани и обидени.

Тези чувства са трудни за преодоляване и често срещаната реакция е някаква форма на отдръпване от този партньор, който инвестира повече в отношенията си с децата.

Истината е, че, ако поставите децата си като приоритет преди брака (особено ако преследвате и взискателна кариера), вероятно ще загубите и двете в даден момент. Децата с времето ще пораснат и ще започнат свой самостоятелен живот, извън семейното гнездо. А за брака ви, междувременно, може да e твърде късно отново да ви става основен приоритет, след като години наред сте го пренебрегвали.

А ето и 5 причини защо трябва да поставите брака си пред децата си:

1. Дали сте брачен обет на съпруга си, а не на децата си

Става въпрос за брака! Влизането в брак пред закона и особено пред Бог ясно показва, че връзката ви е на първо място. Това е една от най-големите причини, поради които вашият съпруг/съпруга трябва да е на първо място в живота ви. Поставянето на децата на първо място намалява обвързването и обезценява половинката ви. Поставянето един на друг на първо място създава вида увереност, която кара любовта да процъфтява и децата да се чувстват сигурни.



2. Най-доброто нещо, което можете да направите за децата си, е да обичате другия им родител

Да обичате мъжа си/жена си всъщност е инвестиция във вътрешния мир на децата ви. Вие им показвате вида любов, която ги кара да се чувстват сигурни и спокойни.

Децата виждат всичко и имат развиваща се интуиция. Следователно, те могат да усетят кога нещо „не е наред“ във вашата връзка с партньора ви.

Те забелязват, когато сте много по-мили и прекарвате повече време от обикновено с тях. Те също така забелязват по-натрапчивите разговори и по-малко енергия, изразходвана за другия родител. Те интернализират тези сигнали, които вие и вашият съпруг/съпруга давате, което означава: „Ако не съм щастлив/а във връзката си, тогава ще прекарам време другаде, вместо да работя, за да подобря нещата.“

Но тези поведения не изграждат здрава брачна основа. Вместо това, децата ви трябва да видят, че здравите бракове изискват усилия, за да останат здрави.

Когато децата знаят, че родителите им не са на първо място в приоритетите един за друг, може да започне буря от емоции. Някои деца ще показват признаци на тревожност, депресия или академични слаби постижения поради нестабилността на емоциите в дома. Други могат да бъдат по-хитри и да намерят начини да манипулират родителите, за да получат това, което искат.

3. Брачната връзка е основата на семейството

Тази любов между двама души е скалата, върху която е построен семейният дом, независимо от адреса. Помислете, например, че никога няма да направите детската къщичка на дървото в двора си за децата си върху изгнил клон, нали?. Семействата се разпадат, когато основата се провали. Така че трябва да приоритизирате съпруга си дори да ви е трудно, защото това включва множество аспекти на свързването с партньора ви. Вашият съпруг/съпруга може да се справя добре в някои области, но не и в други.

Не позволявайте на недостатъците му да променят отношението ви към него. Помислете: Ако никой от вас двамата не поставя другия на първо място, как това наистина ви помага да получите брака, който искате и/или заслужавате?

4. Децата копират това, което виждат

Децата подражават на родителите си. Това е начин номер едно, по който учат. Когато децата ни наблюдават себеотдаваща любов, е по-вероятно самите те да я практикуват някой ден и да повторят модела в собствения си брак. Не забравяйте, че семейната обич между мама и татко и хармония у дома изпълва децата и ги прави щастливи.

Със сигурност искате един ден децата ви да са щастливо омъжени/женени и да се радват на хармония в личния си живот с партньора си, нали? Научете ги на това чрез личния си пример.

5. Бракът е инвестиция за цял живот

Някои мъже и жени откриват, че са си станали непознати, когато децата им пораснат и се изнесат от вкъщи. Тогава се случват и най-честите разводи и раздели между съпрузите. Затова съпрузите не трябва да се дистанцират един от друг докато отглеждат наследниците си и да губят връзка и спойка помежду си. Факт е, че ние ще живеем със съпрузите си много по-дълго, отколкото с децата си. Това, което сме един за друг, докато отглеждаме деца, е оформящо живота ни и утвърждаващо любовта ни, и затова не трябва да оставяме тази връзка да отслабва, тъй като тя е основната в живота ни.





