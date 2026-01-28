Пет страхотни трика за перфектно пране, които ще улеснят всяка домакиня

Нека бъдем реалисти. Никой не обича домакинските задължения и ако някой твърди обратното, то най-вероятно ви лъже. Затова, представяме ви 5 трика, които ще улеснят прането по един ефективен начин. Ето как.

Трик 1

Сложете дънките да се накисват за няколко часа във вода със сол. Това ще ви помогне да запазите цвета на дрехата за по-дълго време.

Трик 2

Замразете дънките, за да отстраните нежеланата миризма от тях, вместо да се налага да ги перете толкова често.

Трик 3

Винаги използвайте студена вода, за да изперете дънките. По този начин вие ще запазите цвета им.

Трик 4

За да запазите цвета на белите дрехи, добавете към прането чаена чаша бял оцет и преминете към режим на изплакване. За цветните дрехи използвайте чаена чашка сол.

Трик 5

За да дезинфекцирате вашата пералня, добавете една чаена чаша вода за уста и преминете към режим на изплакване.