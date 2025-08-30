Пет типа личности, с които се живее трудно

Тези силно конфликтни личности лесно се провокират от малки епизоди на неразбиране или от случайни небрежни забележки.

Според западни психолози, има някои архетипи на отношенията с висок конфликт или типове личности с които е трудно да се живее.

Ето кои са те:

1. Отблъскващият

Отблъскващите личности са склонни да се „затворят“ по време на спор, да отказват да общуват. Отблъскването е защита, използвана за запазване на егото, емоциите и себе си, споделят психолози.

Ограничаването на връзката често е инструмент, който двойките използват, когато са започнали да се чувстват обидени един към друг. Единственият истински начин да се избегне ограничаването на връзката е като не се позволява на негодуванието да се натрупва в нея. Признаването на проблема и ангажиментът да бъдат разрешение е пътят на освобождение от този цикъл.

2. Вербалният нападател

Когато налице е проблем и вие или вашият партньор започнете да съдите, обвинявате и критикувате другия, настоявайки, че вината е изцяло на някой друг, тогава това може да е терминът, който най-добре описва връзката ви. Този стил е насочен към самозащита, като отклонява отговорността за конфликти.Според психолози, такъв тип личности и партньори не могат да поемат отговорност, защото егото им е твърде крехко и лесно се наранява.

3. Избягващият

Избягващите личности ще направят всичко необходимо, за да не се сблъскат с конфронтация, от предлагане на разсейващи аргументи до директна смяна на темата. Освен това, избягващите ще отклоняват вниманието и ще се разсейват по време на спор, за да избегнат да се сблъскват с коренната причина за проблема. По време на разногласия, ако често прекъсвате или мислите за отговора си, докато партньорът ви говори, тогава сте по-загрижени да спечелите битката, отколкото да разберете къде е възникнало прекъсването, споделя д-р Фран Уолфиш, семеен и брачен психотерапевт.

4. Пасивно-покорният

Тази динамика в личността е подобна на избягващия тип по това, че винаги ще капитулира и ще признае, че греши (дори и да не е). Този партньор толкова се страхува да не бъде нехаресван или някой да му се ядоса, че просто ще предаде, само за да избегне нова кавга.

5. Решаващият

Тази тип личност се стреми да предлага решения на проблема на всяка цена. Тя не обича нещата да са несигурни и вместо да се впуска в преговори за разрешаване на конфликти, ще се впусне в решение, само за да приключат спора. Решаващият партньор се е склонен да вярва, че неговата идея е автоматично правилната, така че всеки спор е просто поредица от думи, които да го накарат да изложи своята гледна точка.





