Пет фирми в конкуренция да строят нова сграда за старческия дом в благоевградския кв. „Струмско“

Пет фирми влязоха в конкуренция за строителството на нова сграда към старческия дом в кв. „Струмско“ в Благоевград . Прогнозната й стойност е 1 349 899,40 лв. без ДДС и ще бъде изградена в двора на основната сграда.

Оферти за участие в процедурата са депозирали благоевградските дружества „Престиж бизнес 93“ ООД на Любен Янев и Георги Шапков, „Ай Би Си – Консулт“ ЕООД на Милена Ризова, столичните „Бул строй инвест“ ЕООД на Красимира Накева и „Феникс инженеринг груп“ ЕООД на Йордан Янакиев и „А-Строй“ ЕООД на Венцислав Амзов с регистрация в с. Абланица.

Финансирането е по спечелен европроект и с изпълнението му община Благоевград ще изпълни ангажимента си към националната карта за социални услуги по отношение на резидентната грижа за лица в пенсионна възраст без увреждания. Новата сграда ще е на 1 етаж, капацитетът й е 15 души, с което ще се увеличи капацитетът на старческия дом от 87 потребители в момента на 102-ма.

След като комисията, назначена от кмета Байкушев, разгледа представените документи от участниците в процедурата , ще се премина към отваряне на ценовите им предложения.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА