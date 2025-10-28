Пет фирми кандидатстват да обновят зрителския салон на зала „Яворов“ в Благоевград за 300 000 лв.

Пет фирми кандидатстват да обновят зрителския салон на зала „Яворов“ в центъра на Благоевград. Заложената от общината сума е 321 125 лв. с ДДС и предвижда подмяна на всички 530 седалки, както и на мокета.

Да изпълнят поръчката се конкурират благоевградското дружество „Престиж бизнес- 93“ на Георги Шапков и Любен Янев ООД, „Никмар 9900“ ЕООД с регистрация в гр. Белослав, Варненско, собственост на Катя Райкова, варненските фирми „Кар строй“ ЕООД с управител Мирослава Николова- Вълчева и „Панов“ ЕООД на Ангел Панов и русенската „ПИП Електроникс“ ЕООД на Петър Петров.

Последният ремонт на зала „Яворов“ е правен преди повече от 10 години. През 2013 г. бяха ремонтирани покривът и санитарните възли, направени бяха две големи и две малки гримьорни с бани и е сменена външната облицовка и каменни плочи. Две години по-късно през 2015 г. залата се сдоби с нова аудиосистема и осветление, нови завеси, гардеробна, облицовки, ремонтирана ложа и претапицирани седалки.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА