Печатът на дявола – как да разберем, че сме белязани

От дълбока древност хората вярват, че злото не просто се промъква в живота ни, а понякога оставя отпечатък – невидим за окото, но осезаем за тялото и духа. Това е т. нар. „печат на дявола“ – загадъчен белег, за който се твърди, че се проявява при хора, попаднали под влияние на нечисти сили. Мнозина разказват за него, други го отричат, но винаги когато тялото започне да страда без причина, когато мислите стават мрачни, а сънят – тежък, въпросът отново изплува: дали не си белязан?



Според народните вярвания и някои окултни школи „печатът“ може да се прояви под различни форми. Най-често това са болки – особено в гърба, лопатките или тила, които се появяват внезапно и не подлежат на диагноза. Обичайно медицинските изследвания не показват нищо конкретно, а лечението не носи облекчение. Болката обаче се засилва при залез или през нощта – период, който в много култури се свързва с времето на „другия свят“.



Друга форма, под която се проявява „печатът“, е упорито и рязко безсъние, съчетано с усещане за натиск в гърдите, стягане в слепоочията или тежест в крайниците. Засегнатите често се будят в един и същи час – обикновено между 3 и 4 сутринта, познат в окултната литература като „дяволския час“. Нерядко тези пробуждания са съпроводени с усещане за чуждо присъствие в стаята, странни шумове или сянка в ъгъла, която изчезва при светлина.



„Печатът“ може да се прояви и психически – с внезапни промени в настроението, дълбоко усещане за вина без ясна причина, потиснатост или загуба на интерес към живота. Близки на засегнати хора споделят, че са станали затворени, гневни, апатични.

В някои села се пази обичаят на „разваляне“ – ритуал, в който се използват восък, молитви или билки за изчистване на злите сили.

В някои легенди се разказва, че белязаният може да носи и истински физически белег, който се появява внезапно и не зараства. В миналото това било приемано като сигурно доказателство за дяволска намеса. В някои процеси срещу вещици съдилищата буквално търсели по телата им т. нар. „дяволски петна“ – зони без чувствителност, които не кървят при убождане.Ретро.бг





