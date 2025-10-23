Печена дъгова пъстърва с чесън и билки

Необходими продукти:
Риба (филе) – 4 бр.
Чесън – 4 скилидки
Масло – 20 г
Копър – 2 с.л.
Сол – на вкус
Черен пипер – на вкус
Лимонов сок – от 1 лимон
Начин на приготвяне:
Загрейте фурната на 200°C.
Измийте рибните филета и ги подсушете с кухненска хартия. След това с пинсета премахнете, ако има кости.
Нарежете чесъна на тънки филийки.
Поставете рибата в тава за печене и поставете много тънко масло, поръсете със сол и черен пипер.
Поръсете рибата с нарязания чесън и копър.
Полейте с лимонов сок.
Печете в предварително загрятата фурна за около 20 минути или докато рибата стане златиста и се запече добре.
Сервирайте горещо с гарнитура по избор.