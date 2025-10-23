Печена дъгова пъстърва с чесън и билки

Необходими продукти:

Риба (филе) – 4 бр.

Чесън – 4 скилидки

Масло – 20 г

Копър – 2 с.л.

Сол – на вкус

Черен пипер – на вкус

Лимонов сок – от 1 лимон

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната на 200°C.

Измийте рибните филета и ги подсушете с кухненска хартия. След това с пинсета премахнете, ако има кости.

Нарежете чесъна на тънки филийки.

Поставете рибата в тава за печене и поставете много тънко масло, поръсете със сол и черен пипер.

Поръсете рибата с нарязания чесън и копър.

Полейте с лимонов сок.

Печете в предварително загрятата фурна за около 20 минути или докато рибата стане златиста и се запече добре.

Сервирайте горещо с гарнитура по избор.