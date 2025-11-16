Топ теми

Печена маринова скумрия с бира на фурна

Дата:
от: Готви със Струма
Необходими продукти:

  • 800 г скумрия
  • 3 глави лук
  • 1 скилидка чесън
  • 1/2 кг моркови
  • 100 г чери домати
  • 250 мл. бира
  • За маринатата
  • 1 с.л. зехтин
  • 1 с.л. лимонов сок
  • 1 ч.л. сол
  • 1 ч.л. черен пипер
  • 1 стрък розмарин
  • 1 скилидка чесън
  • За поръсване
  • 1/2 връзка магданоз

Начин на приготвяне:

Приготвя се марината за рибата като се смесват зехтин (1 с.л.), лимонов сок (1 с.л.), сол (1 ч.л.), черен пипер (1 ч.л.), смачкан чесън (1 скилидка) и накъсан пресен розмарин (1 стрък). Скумриите (800 г) се почистват, кожата се отстранява и се нарязват на парчета. Овалват се добре в маринатата и се оставят за десетина минути да престоят в нея.

Докато рибата се маринова, лукът (3 глави) се обелва и нарязва на едри кубчета, а морковите (1/2 кг) се белят и нарязват на дебели шайби. В тиган се запържват на силен огън с малко чесън (1 скилидка) зеленчуците за около 5-6 минути, докато започнат да омекват. Преместват се в тавичка за печене и в същия тиган се запържват маринованите парчета риба. Добавят се и те към зеленчуците в тавата.

Ястието се залива с бира и се пече на фурна на 200 градуса за 10 минути. Вади се от фурната и се добавят цели чери домати (100 г) и накълцан магданоз (1/2 връзка). Връща се отново във фурната за още 5 минути и когато бирата изври, е готово за сервиране.

