Печена патица

Необходими продукти:

патица 1 брой

моркови 500 грама

картофи 500 грама

чесън 4 глави

краве масло 50 грама

бяло вино 300 мл

черен пипер 1/2 чаена лъжица

сол 2 чаени лъжици

Начин на приготвяне:

Ако приготвяте ястието със замразена патица, то я оставяте да се размрази напълно, за да може да я приготвите добре за предстоящото печене. Измивате я и я подсушавате много добре. След това с остър нож правите ромбоидни разрези по кожата на гърдите, като внимавате да не засегнете месото. С шишче бучвате патицата на 5-6 места. Тази подготовка е необходима, за да се изпече по-добре по време на приготвяне. След това обтривате патицата с краве масло, поръсвате със сол и черен пипер и отново обтривате старателно с ръце. Овкусявате птицата и отвътре.

Загрявате фурната на 220 градуса. Срязвате главите чесън на две, поставяте ги в тава съобразена с размера на патицата и върху тях поставяте патицата с гърдите нагоре. Печете за около 30-40 минути. Междувременно почиствате и нарязвате на едри парчета картофите и морковите. Изваждате патицата от фурната и добавяте в тавата подготвените зеленчуци. Овалвате ги добре в соса, добавяте бялото вино и след като намалите градусите на фурната на 170 слагате ястието отново да се пече за около 70 минути с гърдите надолу.

След около 70 минути изваждате тавата, обръщате внимателно зеленчуците, като ги овалвате отново с соса и през последните 15 усилите фурната на 200 градуса, за да придобие апетитен загар. След като ястието е напълно готово и патицата е придобила апетитен златист загар, премествате в я в голяма чиния за сервиране, заедно с изпечените зеленчуци. Отделяте месестата част на главите чесън, върху които се е пекла патицата и заедно със соса, който се е отделил по време на печенето блендирате до получаване на хомогенен сос. Сервирате ястието като парчетата патица комбинирате с печени зеленчуци и ароматен чеснов сос.