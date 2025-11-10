Печени пилешки хапки с чесново масло и пармезан

Това е рецепта за хрупкави, сочни хапки, намазани с чесново масло, след което поръсени с пармезан, който леко се разтапя и полепва по трохите. Могат да се изпекат във фурна или да се приготвят в еър фрайър, като и двата метода ви дават онази златиста, маслена коричка, която ухае невероятно, когато излезе от фурната. Още по-хубаво е, че можете да ги замразите сурови, готови за печене, или да сготвите цялата партида и да се насладите на остатъците за обяд на следващия ден – те са страхотни, нарязани върху салата, увити в тортила или просто изядени студени от хладилника.

Необходими продукти за сочните хапки:

на месото:

1½ чаши (90 г) панко галета (ако не намерите, може и с обикновена галета)

1 ч.л. чесън на прах

1 ч.л. сладък червен пипер

1 ч.л. люспи морска сол

½ ч.л. прясно смлян черен пипер

½ чаша (75 г) обикновено брашно

2 яйца, разбити

600 г пилешки бон филета или нарязани обезкостени гърди без кожа

за чесновото масло:

50 г масло, разтопено

1 ч.л. прясно смлян чесън

¼ ч.л. люспи морска сол

1 с.л. ситно нарязан магданоз

¼ чаша (25 г) прясно настърган пармезан (за поръсване след печене)

Начин на приготвяне:

Пуснете фурната на 220°C (200°C с вентилатор) и оставете да се загрее за 10–15 минути след достигане на желаната температура – ​​фурната трябва да е напълно гореща за хрупкави резултати.

Еър фрайър: Загрейте до 200°C за 3 минути.

В плитка купа смесете панко галетата, чесъна на прах, червения пипер, солта и пипера. Сложете брашното и разбитите яйца в отделни купички.

Оваляйте всяко парче пиле в брашното, след това го потопете в яйцето, след което оваляйте в галетата, като притиснете здраво, за да залепне.

Подредете пилето върху леко намаслена решетка, поставена върху тава. Разпределете пилето равномерно и напръскайте горната част с олио. Печете 16–18 минути, като обръщате веднъж по средата и отново напръсквате с олио, докато станат златисти. Не печете повече от 22 минути, иначе ще изсъхнат.

В еър фрайър: Напръскайте кошницата с олио, добавете пилето на един слой, след което напръскайте горната част с олио, така че да е равномерно покрито. Гответе 10–12 минути, като обръщате по средата и отново напръсквате с олио, докато станат хрупкави и златисти. Не печете повече от 18 минути, иначе ще изсъхнат.

В малка купа смесете разтопеното масло, чесъна, солта и магданоза.

Веднага щом пилешкото е сготвено и златисто, намажете го обилно с чесновото масло и веднага го поръсете със ситно настърган пармезан. Топлината ще разтопи леко сиренето, така че да се залепи за панировката.

Сервирайте с прясна салата и сос по избор.