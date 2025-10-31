Пешеходец блъснат на бул. „Св. св. Кирил и Методий“ в Благоевград

Пешеходец бе блъснат на бул. „Св. св. Кирил и Методий“ в Благоевград. Инцидентът стана към 11 часа в района на магазин „Office 1“. Мъж е притичал по пътното платно в опит да пресече и се удря в джип. Шофьорът на автомобила е карал бавно и успял веднага да спре.

Пострадалият е станал на крака, бил е адекватен казал е, че бързал към неговата кола, която била спряна наблизо и оставена на аварийни. Това разказа пред struma.bg шофьорът на джипа Антон Николов.

Пострадалият е транспортран до Спешно отделение за преглед, а шофьорът остана на място да изчака служителите на КАТ. Движението не е спряно, но се регулира от полицейските служители.