Пиенето на 3 до 4 чаши кафе забавя биологичното стареене

Пиенето на три до четири чаши кафе на ден може да забави биологичното стареене, сочат изследвания. Проучване, разглеждащо дължината на теломерите – показател за клетъчно стареене, – показва, че пиещите кафе са биологично еквивалентни на хора с пет години по-млади. Теломерите се намират на краищата на хромозомите и изпълняват функция, подобна на пластмасовите накрайници на връзките за обувки, съобщи Mirror.

Съкращаването на теломерите е естествен процес на стареене. Смята се, че те могат да бъдат по-добре запазени благодарение на мощните антиоксидантни и противовъзпалителни съединения в кафето. В едно проучване 436 норвежци с диагностицирани психични заболявания бяха проследявани в продължение на 11 години, като им беше задаван въпрос колко кафе консумират.

Изследователският екип заяви, че има биологически обяснения за техните наблюдения, но предупреди, че пиенето на повече от четири чаши кафе на ден може да има обратен ефект.

Авторът д-р Моника Аас от Кингс колидж Лондон каза: „Теломерите са много чувствителни както към оксидативен стрес, така и към възпаление, което допълнително подчертава как консумацията на кафе може да помогне за запазване на клетъчното стареене при население, чиято патофизиология може да предразполага към ускорено стареене“.

Кафето, когато се пие умерено, е свързано с различни ползи за здравето, което подтикна изследователите да проучат дали то може да влияе върху скоростта на скъсяване на теломерите.

Проучването, публикувано в British Medical Journal, анализира данни от норвежкото изследване Thematically Organised Psychosis (TOP). Участниците страдали от психични заболявания, включително шизофрения, биполярно разстройство и голямо депресивно разстройство с психотични епизоди. Между 2007 и 2018 г. те били питани колко кафе консумират всеки ден и били разделени в четири категории: 0, 1–2 чаши, 3–4 чаши и пет или повече чаши.

В сравнение с тези, които не пият кафе, консумацията на до 3–4 чаши на ден беше свързана с по-дълги теломери, но това не важеше за участниците, които пият пет или повече чаши.

Участниците, получаващи дневно количество кофеин, еквивалентно на четири чаши кафе, имаха дължина на теломерите, съпоставима с биологична възраст с пет години по-млада от тази на непиещите кафе, след като бяха взети предвид възраст, пол, етническа принадлежност, тютюнопушене, вид на психичното заболяване и медикаментозно лечение. Насоките във Великобритания препоръчват да не се пият повече от четири чаши кафе на ден. Д-р Аас предупреди: „Консумацията на повече от дневно препоръчителното количество кафе може също да причини клетъчно увреждане и скъсяване на теломерите чрез образуването на реактивни кислородни видове“.

Изследователите признават, че проучването е „наблюдателно“ и не може да докаже, че именно кафето е имало благоприятния ефект върху теломерите. То идва след предишно наблюдателно проучване, което предполагаше, че пиенето на кафе сутрин може да носи повече ползи за здравето, отколкото пиенето през целия ден.

Изследване, проследяващо 40 000 души в САЩ в продължение на десет години, опита да установи дали времето на деня, в което хората пият кафе, влияе на здравето им. След като бяха взети предвид различни здравни и жизнени фактори, изследователите установиха, че тези, които пият кафе сутрин, имат с 16% по-нисък риск от смърт в сравнение с тези, които не пият кафе, а рискът от смърт от сърдечни заболявания е с 31% по-нисък.