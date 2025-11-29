Пикантни въпроси, които да зададете на мъжа си

Днес ще си поговорим за нещо много важно в една връзка, а именно откровеността. Доколко сте склонни да се отворите пред партньора си относно интимни и пикантни свои преживявания? А до каква степен бихте се чувствали удобно да го разпитвате на тема секс.

Е, днес ще засегнем темата за откровеността в леглото и ще ви дадем няколко идеи за пикантни въпроси, които бихте могли да зададете на своя любим. Подобни разговори са склонни да сближат двамата партньори още повече, дори и д са във връзка от години. Пък току виж сте преоткрили нови сексуални хоризонти, за които не сте и предполагали. Ето за какво да си поговорите, за да разгорещите обстановката в спалнята.

„Правил ли си тройка?“

Тук обаче не се примирявайте с прост отговор като „да“ или „не“. Това със сигурност е история, която с заслужава да чуете. Отговорът на този въпрос ще ви помогне да разберете не сам дали е правил, а дали би искал да участва в тройка в бъдеще. Можете да обогатите въпроса с „А дали си си фантазирал за тройка с мен?“.

„Какво никога не би направил и позволил в леглото?“

Това може би е най-естественият въпрос, който трябва да зададете преди да се свържете и интимно. Все пак всеки човек има определени граници в сексуален план и е добре да знаете какви са тези на вашия партньор, за да изградите здравословна сексуална връзка. Разкрийте и своите „забранени действия“ в секса и след това ги сравнете помежду си.

„Какво е отношението ти към моногамните и отворените връзки?“

Това е изключително важен въпрос, който ще разкрие пред вас бъдещите намерения на вашия потенциален партньор. Преди да се въвлечете в сериозни отношения трябва да знаете какви са неговите предпочитания, за да избегнете скомфузни или дори ситуации, които сериозно могат да ви наранят.

„Би ли то допаднала идеята да включим секс играчки?“

Голяма част от мъжете са против идеята да делят жена си със силиконова играчка. Но все пак има и такива, които биха експериментирали в удоволствие. попитайте го дали е употребявал секс играчки в предишни свои връзки и не се притеснявайте да му кажете, ако понякога се нуждаете от играчка по време на секс, за да достигнете до оргазъм. А и играчките са чудесен начин да разведрите рутината в спалнята.

„Харесва ли ти, когато аз поемам контрол?“

Мижете предпочитат да са доминантни в леглото, но понякога просто им се иска да поемем контрола, а те да се отпуснат и да се наслаждават. Но понеже всеки мъж е различен е добре да знаем дали тези неща му харесват или не.

„Обичаш ли да получаваш и изпращаш пикантни съобщения?“

На някои им харесва, на други – не попитайте го дали би му допаднало да му изпратите горещо съобщение по време на работния ден или това би го подразнило.

„Коя сексуална фантазия винаги ти е било любопитно да осъществиш?“

Не всяка сексуална фантазия е осъществима и понякога тези неща си остават само и единствено в мислите си. Едно е да го искаш, но друго е да го направиш. Същевременно осъществяването на някои еротични фантазии би могло да разнообрази сексуалния ви живот, така че си заслужава да попитате.