НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

гъби печурки – 500 г

– 500 г домати – 2 бр. (или 150 г от консерва)

– 2 бр. (или 150 г от консерва) червени люти чушки – 1 – 2 бр.

– 1 – 2 бр. чесън – 3 скилидки

– 3 скилидки зехтин – 4 с.л.

– 4 с.л. сол – 1 ч.л.

– 1 ч.л. черен пипер – 1/2 ч.л.

– 1/2 ч.л. магданоз – 1 връзка

– 1 връзка пресен копър или див лук – по желание

– по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Гъбите се почистват и нарязват на половинки или четвъртинки (ако са по-големи).

В тиган се загрява зехтинът и се добавят гъбите. Запържват се 5-6 минути, докато леко се зачервят.

Прибавят се нарязаните на ситно домати, чесънът и лютата чушка.

Ястието се овкусява със сол и черен пипер и се оставя да се задушава още около 8 минути, докато сосът се сгъсти и обвие гъбите.

Пикантни гъби с чесън и домати се поднасят топли, обилно поръсени с пресен магданоз и копър.





