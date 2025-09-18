Топ теми

Пикантни гъби с чесън и домати

Дата:
от: Готви със Струма
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ

  • гъби печурки – 500 г
  • домати – 2 бр. (или 150 г от консерва)
  • червени люти чушки – 1 – 2 бр.
  • чесън – 3 скилидки
  • зехтин – 4 с.л.
  • сол – 1 ч.л.
  • черен пипер – 1/2 ч.л.
  • магданоз – 1 връзка
  • пресен копър или див лук – по желание

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ

Гъбите се почистват и нарязват на половинки или четвъртинки (ако са по-големи).

В тиган се загрява зехтинът и се добавят гъбите. Запържват се 5-6 минути, докато леко се зачервят.

Прибавят се нарязаните на ситно домати, чесънът и лютата чушка.

Ястието се овкусява със сол и черен пипер и се оставя да се задушава още около 8 минути, докато сосът се сгъсти и обвие гъбите.

Пикантни гъби с чесън и домати се поднасят топли, обилно поръсени с пресен магданоз и копър.



