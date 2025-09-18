НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ
- гъби печурки – 500 г
- домати – 2 бр. (или 150 г от консерва)
- червени люти чушки – 1 – 2 бр.
- чесън – 3 скилидки
- зехтин – 4 с.л.
- сол – 1 ч.л.
- черен пипер – 1/2 ч.л.
- магданоз – 1 връзка
- пресен копър или див лук – по желание
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Гъбите се почистват и нарязват на половинки или четвъртинки (ако са по-големи).
В тиган се загрява зехтинът и се добавят гъбите. Запържват се 5-6 минути, докато леко се зачервят.
Прибавят се нарязаните на ситно домати, чесънът и лютата чушка.
Ястието се овкусява със сол и черен пипер и се оставя да се задушава още около 8 минути, докато сосът се сгъсти и обвие гъбите.
Пикантни гъби с чесън и домати се поднасят топли, обилно поръсени с пресен магданоз и копър.