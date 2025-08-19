Пилаф с пилешки бутчета

Необходими продукти:
- 6 долни пилешки бутчета
- 4 с.л. зехтин
- 1 с.л. червен пипер
- 2 с.л. ситно нарязан пресен магданоз
- 2 ч.л. сол
- 1 ½ ч.л. смлян черен пипер
- 30 г масло
- 1 глава ситно нарязан лук
- 1 с.л. риган
- 300 г булгур
- 1 л горещ пилешки бульон
- 3-4 клонки прясна мента
- 4-5 клонки пресен магданоз
- Кора от 1 лимон
-
Начин на приготвяне:
За тази вдъхновена от Албания рецепта, в купа смесете 2 с.л. зехтин, червения пипер, 1 ч.л. сол, ½ ч.л. от черния пипер и магданоза. Оваляйте пилешките бутчета в сместа. Подредете в тава за печене. Печете 30 минути в предварително загрята до 180 градуса фурна.
В съд, подходящ за печене, загрейте останалия зехтин и маслото. Запържете лука за 2-3 минути, докато започне да омеква. Добавете булгура, разбъркайте и гответе още 2-3 минути. Добавете ригана, посолете и подправете с черен пипер. Налейте бульона. Оставете да заври и свалете от огъня.
Извадете бутчетата от фурната. Подредете ги върху булгура. Печете още 30-35 минути на 180 градуса, докато месото се изпече, а булгурът се сготви и поеме цялата течност.
Поръсете готовото ястие с настъргана лимонова кора и ситно нарязаните мента и магданоз. Сервирайте топло.