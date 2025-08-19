Пилаф с пилешки бутчета

Необходими продукти:

6 долни пилешки бутчета

4 с.л. зехтин

1 с.л. червен пипер

2 с.л. ситно нарязан пресен магданоз

2 ч.л. сол

1 ½ ч.л. смлян черен пипер

30 г масло

1 глава ситно нарязан лук

1 с.л. риган

300 г булгур

1 л горещ пилешки бульон

3-4 клонки прясна мента

4-5 клонки пресен магданоз

Кора от 1 лимон



Начин на приготвяне:

За тази вдъхновена от Албания рецепта, в купа смесете 2 с.л. зехтин, червения пипер, 1 ч.л. сол, ½ ч.л. от черния пипер и магданоза. Оваляйте пилешките бутчета в сместа. Подредете в тава за печене. Печете 30 минути в предварително загрята до 180 градуса фурна.

В съд, подходящ за печене, загрейте останалия зехтин и маслото. Запържете лука за 2-3 минути, докато започне да омеква. Добавете булгура, разбъркайте и гответе още 2-3 минути. Добавете ригана, посолете и подправете с черен пипер. Налейте бульона. Оставете да заври и свалете от огъня.

Извадете бутчетата от фурната. Подредете ги върху булгура. Печете още 30-35 минути на 180 градуса, докато месото се изпече, а булгурът се сготви и поеме цялата течност.

Поръсете готовото ястие с настъргана лимонова кора и ситно нарязаните мента и магданоз. Сервирайте топло.





