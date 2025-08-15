„Пилето на раздора“: Как развеждаща се двойка си раздели по равно 29 пернати

В Китай съпруг и съпруга не могли да разделят 29 пилета по време на развод и в резултат на това трябвало да изядат едно заедно, съобщава South China Morning Post.
Двойката живеела в село в провинция Съчуан. В един момент решили да се разделят, но не могли да разделят 29-те пилета по равно.
Съдът им предложил две възможности. Първата предвиждала обезщетение на единия от съпрузите за пилето, а втората – да сготвят птицата заедно.
Бившите съпрузи решили да сготвят неделимото пиле за прощална вечеря и да се разделят.
