Топ теми

„Пилето на раздора“: Как развеждаща се двойка си раздели по равно 29 пернати

Дата:
от: Любопитно
Коментирай
( 343 )

В Китай съпруг и съпруга не могли да разделят 29 пилета по време на развод и в резултат на това трябвало да изядат едно заедно, съобщава South China Morning Post. 

Двойката живеела в село в провинция Съчуан. В един момент решили да се разделят, но не могли да разделят 29-те пилета по равно.

Съдът им предложил две възможности. Първата предвиждала обезщетение на единия от съпрузите за пилето, а втората – да сготвят птицата заедно.

Бившите съпрузи решили да сготвят неделимото пиле за прощална вечеря и да се разделят. 

По-рано в китайската провинция Юнан питон погълнал осем пилета цели и ги повърнал след пристигането на полицията.Източник: БГНЕС



Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *