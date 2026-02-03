Пилето на фолка Райна отсвири Коцето за втори път

Фолкпевицата Райна няма да пее на концерта на бившето си гадже Константин. Изпълнителката обяснила, че няма възможност да излезе на сцената на столичната зала в края на март тази година, тъй като има други ангажименти. Феновете се надяваха бившите любовници, станали известни като „пилетата на чалгата“, да се съберат отново професионално, тъй като през годините изпяха няколко култови дуетни парчета, пише Hot Arena.

„За съжаление Райна ще е на планувана почивка“, кратко коментира Коцето, без да разкрива повече детайли от комуникацията между двамата.



Райна е известна с екзотичните си воаяжи и рядко се задържа в България, като предпочита да прекарва свободното си време на далечни острови. Вероятно затова тя няма да може да се появи на концерта на Коцето, но фенове се съмняват, че певицата от Сандански умишлено пропуска изявата. Попфолк почитателите предполагат, че Райна още не е простила на Константин, че я заряза и предпочете да създаде семейство с по-младата от нея Надя, с която вече се радват на две деца.

През годините фолкпевицата и Коцето на няколко пъти се събираха за по-малко мащабни професионални изяви, като опитваха да убедят феновете си, че нямат проблеми помежду си. Въпреки това Коцето си е признавал, че трудно общува с Райна, докато с другите си бивши гаджета е в отлични отношения.