Пилешка дроб чорба

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 340 )

Необходими продукти:

  • пилешки дробчета 500 грама
  • моркови 1 брой
  • пресен лук 3 стръка
  • домати 2 броя
  • кисело мляко 1/2 чаена чаша
  • жълтъци 2 броя
  • краве масло 2 супени лъжици
  • джоджен 1 чаена лъжица
  • магданоз 1/2 връзка
  • брашно 1 супена лъжица
  • ориз 1/3 чаена чаша

Начин на приготвяне:

  1. Първата стъпка от рецептата за пилешка дроб чорба е изборът и подготовката на съставките. Най-важната съставка са разбира се дробчетата. Трябва да са качествени, свежи, с доказан произход. Измивате ги добре, след което ги почиствате и слагате да се варят в подсолена вода за около 15 минути.
  2. Междувременно почиствате и нарязвате лука и моркова на ситно, и ги задушавате в тенджера в предвиденото количество краве масло за около 3-4 минути. Добавяте и брашното, след което отново разбърквате добре. Прецеждате бульона на дробчетата и го добавяте към зеленчуците. Добавяте и ориза, както и доматите нарязани на кубчета и джоджена. Оставяте супата да поври за около 15 минути, докато оризът е напълно сварен.
  3. След като оризът се свари, добавяте и нарязаните на ситно дробчета, които трябва да поврат около 5 минути. Накрая застройвате супата с разбитите на гладка смес кисело мляко и жълтъци. Застройката добавяте в поизстиналата супа на тънка струйка при непрекъснато разбъркване, за да не се пресече. Преди сервиране поръсвате със ситно нарязан пресен магданоз.

