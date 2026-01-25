Необходими продукти:
- пилешки дробчета 500 грама
- моркови 1 брой
- пресен лук 3 стръка
- домати 2 броя
- кисело мляко 1/2 чаена чаша
- жълтъци 2 броя
- краве масло 2 супени лъжици
- джоджен 1 чаена лъжица
- магданоз 1/2 връзка
- брашно 1 супена лъжица
- ориз 1/3 чаена чаша
Начин на приготвяне:
- Първата стъпка от рецептата за пилешка дроб чорба е изборът и подготовката на съставките. Най-важната съставка са разбира се дробчетата. Трябва да са качествени, свежи, с доказан произход. Измивате ги добре, след което ги почиствате и слагате да се варят в подсолена вода за около 15 минути.
- Междувременно почиствате и нарязвате лука и моркова на ситно, и ги задушавате в тенджера в предвиденото количество краве масло за около 3-4 минути. Добавяте и брашното, след което отново разбърквате добре. Прецеждате бульона на дробчетата и го добавяте към зеленчуците. Добавяте и ориза, както и доматите нарязани на кубчета и джоджена. Оставяте супата да поври за около 15 минути, докато оризът е напълно сварен.
- След като оризът се свари, добавяте и нарязаните на ситно дробчета, които трябва да поврат около 5 минути. Накрая застройвате супата с разбитите на гладка смес кисело мляко и жълтъци. Застройката добавяте в поизстиналата супа на тънка струйка при непрекъснато разбъркване, за да не се пресече. Преди сервиране поръсвате със ситно нарязан пресен магданоз.