GHB-728×90-May-2025
GHB-728×90-May-2025
Топ теми

Пилешки гърди с хрупкава коричка

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 530 )

Необходими продукти

  • 4 броя пилешки гърди без кожа
  • 20 г горчица
  • 40 г разтопено масло
  • 50 г хлебни трохи
  • 1 к. л. чесън на гранули
  • 1 к. л. мащерка
  • 1 к. л. риган
  • 1 малка връзка магданоз
  • черен пипер
  • сол

За млечния сос

  • 50 г майонеза
  • 150 г кисело мляко
  • 1 скилидка чесън 
  • малко копър
  • сол

Начин на приготвяне

1. Тази рецепта се приготвя изключително бързо. Затова започнете като включите фурната да подгрява на 180 градуса.

2. Поръсете пилешки гърди със сол и черен пипер от двете страни. Подредете ги в подходяща тавичка намазана с малко олио. Оставете красивата страна с лице нагоре. 

3. В купичка сипете горчица и с четка намажете филетатa. Не бъркайте с четката директно в буркана с горчица, защото с нея докосвате сурово месо. Така има опасност от кръстосано заразяване на продуктите.

4. В блендер сложете средината от две филии хляб. Добавете ригана, мащерката и чесъна на гранули. Смелете до получаване на едри трохи. 

5. Овкусете с щипка сол и половината от разтопеното масло. 

6. Прибавете ситно нарязания магданоз. Разбъркайте и поръсете пилешкото. Трохите трябва да залепнат добре върху горчицата. 

7. Залейте с останалото масло и поставете в загрятата фурна. 

8. Времето за печене е около 20 минути. Трябва да се получи приятен златист цвят на коричката, а месото да достигне 74 градуса вътрешна температура. 

9. Извадете ястието от фурната и го оставете да почине за 5 – 6 минути. 

10. Поднесете със свежа салата. Можете да си приготвите бърз млечен сос, който чудесно се съчетава с пилешкото.gotvenezanachinaeshti

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *