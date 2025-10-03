Пилешки гърди с хрупкава коричка

Необходими продукти
- 4 броя пилешки гърди без кожа
- 20 г горчица
- 40 г разтопено масло
- 50 г хлебни трохи
- 1 к. л. чесън на гранули
- 1 к. л. мащерка
- 1 к. л. риган
- 1 малка връзка магданоз
- черен пипер
- сол
За млечния сос
- 50 г майонеза
- 150 г кисело мляко
- 1 скилидка чесън
- малко копър
- сол
Начин на приготвяне
1. Тази рецепта се приготвя изключително бързо. Затова започнете като включите фурната да подгрява на 180 градуса.
2. Поръсете пилешки гърди със сол и черен пипер от двете страни. Подредете ги в подходяща тавичка намазана с малко олио. Оставете красивата страна с лице нагоре.
3. В купичка сипете горчица и с четка намажете филетатa. Не бъркайте с четката директно в буркана с горчица, защото с нея докосвате сурово месо. Така има опасност от кръстосано заразяване на продуктите.
4. В блендер сложете средината от две филии хляб. Добавете ригана, мащерката и чесъна на гранули. Смелете до получаване на едри трохи.
5. Овкусете с щипка сол и половината от разтопеното масло.
6. Прибавете ситно нарязания магданоз. Разбъркайте и поръсете пилешкото. Трохите трябва да залепнат добре върху горчицата.
7. Залейте с останалото масло и поставете в загрятата фурна.
8. Времето за печене е около 20 минути. Трябва да се получи приятен златист цвят на коричката, а месото да достигне 74 градуса вътрешна температура.
9. Извадете ястието от фурната и го оставете да почине за 5 – 6 минути.
10. Поднесете със свежа салата. Можете да си приготвите бърз млечен сос, който чудесно се съчетава с пилешкото.