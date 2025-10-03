Пилешки гърди с хрупкава коричка

Необходими продукти

4 броя пилешки гърди без кожа

20 г горчица

40 г разтопено масло

50 г хлебни трохи

1 к. л. чесън на гранули

1 к. л. мащерка

1 к. л. риган

1 малка връзка магданоз

черен пипер

сол

За млечния сос

50 г майонеза

150 г кисело мляко

1 скилидка чесън

малко копър

сол



Начин на приготвяне

1. Тази рецепта се приготвя изключително бързо. Затова започнете като включите фурната да подгрява на 180 градуса.

2. Поръсете пилешки гърди със сол и черен пипер от двете страни. Подредете ги в подходяща тавичка намазана с малко олио. Оставете красивата страна с лице нагоре.

3. В купичка сипете горчица и с четка намажете филетатa. Не бъркайте с четката директно в буркана с горчица, защото с нея докосвате сурово месо. Така има опасност от кръстосано заразяване на продуктите.

4. В блендер сложете средината от две филии хляб. Добавете ригана, мащерката и чесъна на гранули. Смелете до получаване на едри трохи.

5. Овкусете с щипка сол и половината от разтопеното масло.

6. Прибавете ситно нарязания магданоз. Разбъркайте и поръсете пилешкото. Трохите трябва да залепнат добре върху горчицата.

7. Залейте с останалото масло и поставете в загрятата фурна.

8. Времето за печене е около 20 минути. Трябва да се получи приятен златист цвят на коричката, а месото да достигне 74 градуса вътрешна температура.

9. Извадете ястието от фурната и го оставете да почине за 5 – 6 минути.

10. Поднесете със свежа салата. Можете да си приготвите бърз млечен сос, който чудесно се съчетава с пилешкото.gotvenezanachinaeshti