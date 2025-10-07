Пилешки дробчета с лук и гъби на тиган

Необходими продукти:

пилешки дробчета 500 грама

лук 3 броя

гъби 300 грама

краве масло 2 супени лъжици

олио 3 супени лъжици

брашно 2 супени лъжици

мащерка 3 стръка

черен пипер 1/2 чаена лъжица

Начин на приготвяне:

Най-добре е да изберете охладени, а не замразени пилешки дробчета. От една страна, така виждате дробчетата (когато са замразени са смачкани и неугледни), от друга не се нуждаете от допълнително време, за да ги размразите. Ако изберете да приготвите пилешките дробчета със замразени дробчета, то ги размразете предварително. Измийте дробчетата добре, след което ги оставете да престоят в купа пълна с вода за около 30 минути, като след тези 30 минути ги отцедете възможно най-старателно от водата, например с помощта на гевгир. Лука почистете и нарежете на полумесци. Гъбите измийте и нарежете на филийки.

В дълбок тиган на котлона сложете маслото и олиото и когато се загреят добре добавете нарязания на полумесци лук. Разбъркайте и оставете лука да се задуши докато омекне добре. Добре отцедените от водата дробчета осолете и оваляйте леко в брашно, след което ги добавете към лука. Запържете дробчетата, като разбърквате за около 5 минути. Добавете черния пипер и нарязаните на филийки гъби, ½ чаена чаша вода (или сухо бяло вино), разбъркайте добре, добавете и мащерката и оставете дробчетата с лук и гъби да къкрят на слаб огън, като разбърквате периодично. След като сосът изври дробчетата с лук и гъби на тиган са готови да бъдат сервирани.