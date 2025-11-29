Пилешки филенца с майонеза и кашкавал

Необходими продукти:
- пилешко месо3 00 грама най-добре бяло месо
- майонеза 3 супени лъжици
- горчица 1 супена лъжица
- кашкавал 100 грама
- черен пипер 1/4 чаена лъжица
Начин на приготвяне:
Добре е да ползвате охладено пилешко месо, ако обаче изберете замразено, то то трябва да се е размразило напълно преди да започнете да го обработвате. Измивате добре пилешкото месо и го осолявате, добавяте и черния пипер и го втривате с ръце.
В купа поставяте пилешките филенца, добавяте майонезата и горчицата и разбърквате много добре с ръце, така че месото да се овкуси. Нареждате филенцата в тава и ги печете в предварително загрята на 200 градуса фурна за около 15-20 минути, докато придобият леко златист цвят.
Докато пилешките филенца се запичат настъргвате кашкавала и след като са се позапекли ги поръсвате с него. Запичате за още няколко минути, докато кашкавалът леко се запече с апетитна коричка.