Пилешки филенца с майонеза и кашкавал

Необходими продукти:

пилешко месо3 00 грама най-добре бяло месо

майонеза 3 супени лъжици

горчица 1 супена лъжица

кашкавал 100 грама

черен пипер 1/4 чаена лъжица

Начин на приготвяне:

Добре е да ползвате охладено пилешко месо, ако обаче изберете замразено, то то трябва да се е размразило напълно преди да започнете да го обработвате. Измивате добре пилешкото месо и го осолявате, добавяте и черния пипер и го втривате с ръце.

В купа поставяте пилешките филенца, добавяте майонезата и горчицата и разбърквате много добре с ръце, така че месото да се овкуси. Нареждате филенцата в тава и ги печете в предварително загрята на 200 градуса фурна за около 15-20 минути, докато придобият леко златист цвят.

Докато пилешките филенца се запичат настъргвате кашкавала и след като са се позапекли ги поръсвате с него. Запичате за още няколко минути, докато кашкавалът леко се запече с апетитна коричка.