Необходими продукти:
- пилешко месо 600 грама охладено пиле
- чери домати 1 чаена чаша
- моцарела 2 топки
- босилек 1/2 чаена чашапресен или 1 супена лъжица сух
- чесън 2 скилидки
- олио 2 супени лъжици
- балсамов оцет 1/3 чаена чаша
- захар 1 супена лъжица
- черен пипер 1/2 чаена лъжица
Начин на приготвяне:
- Първата стъпка от рецептата за пиле Капрезе е изборът и подготовката на пилешкото месо. Избирате качествено охладено пилешко филе с доказан произход. Поръсвате месото със сол и черен пипер, втривате ги добре в месото и запържвате в тиган с незалепващо покритие, в който сте сгорещили мазнината за около 3-4 минути от всяка страна.
- Отстранявате пилето и в същия гиган добавяте почистения и ситно нарязан чесън, запържвате за минута,като разбърквате непрекъснато. Добавяте балсамовия оцет и захарта, и след като сместа заври – добавяте парчетата месо. Глазирате ги от двете страни и добавяте чери доматите и пресния босилек. Вигани е по-добре да използвате пресен босилек, но в случай че нямате такъв под ръка – заменете го със сух. Слагате капак на тигана и оставяте да поври около 10 минути на слаб огън.
- Междувременно нарязвате моцарелата на филийки. Махате капака, нареждате моцарелата върху ястието, слагате отново капака и спирате котлона. Оставяте за около 5 минути, за да се разтопи сиренето,след което вашето пиле Капрезе може да бъде сервирано. Преди сервиране може да поръсите с листа пресен босилек.