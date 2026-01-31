Топ теми

Пиле капрезе

Дата:
от: Готви със Струма
Коментирай
( 346 )

Необходими продукти:

  • пилешко месо 600 грама охладено пиле
  • чери домати 1 чаена чаша
  • моцарела 2 топки
  • босилек 1/2 чаена чашапресен или 1 супена лъжица сух
  • чесън 2 скилидки
  • олио 2 супени лъжици
  • балсамов оцет 1/3 чаена чаша
  • захар 1 супена лъжица
  • черен пипер 1/2 чаена лъжица

Начин на приготвяне:

  1. Първата стъпка от рецептата за пиле Капрезе е изборът и подготовката на пилешкото месо. Избирате качествено охладено пилешко филе с доказан произход. Поръсвате месото със сол и черен пипер, втривате ги добре в месото и запържвате в тиган с незалепващо покритие, в който сте сгорещили мазнината за около 3-4 минути от всяка страна. 
  2. Отстранявате пилето и в същия гиган добавяте почистения и ситно нарязан чесън, запържвате за минута,като разбърквате непрекъснато. Добавяте балсамовия оцет и захарта, и след като сместа заври – добавяте парчетата месо. Глазирате ги от двете страни и добавяте чери доматите и пресния босилек. Вигани е по-добре да използвате пресен босилек, но в случай че нямате такъв под ръка – заменете го със сух. Слагате капак на тигана и оставяте да поври около 10 минути на слаб огън.
  3. Междувременно нарязвате моцарелата на филийки. Махате капака, нареждате моцарелата върху ястието, слагате отново капака и спирате котлона. Оставяте за около 5 минути, за да се разтопи сиренето,след което вашето пиле Капрезе може да бъде сервирано. Преди сервиране може да поръсите с листа пресен босилек.

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *