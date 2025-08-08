Топ теми

Пиле с вино и билки

Необходими продукти

  • пиле – 1.5 кг или петел
  • червено вино – 750 мл (сухо)
  • гъби – 200 г
  • моркови – 2 бр.
  • шалот – 8 – 10 бр.
  • целина – 2 стръка
  • бекон – 150 г
  • чесън – 4 скилидки
  • брашно – 2 с.л.
  • доматено пюре – 1 с.л.
  • дафинов лист – 2 бр.
  • пресен розмарин и мащерка – по 1 – 2 стръка
  • зехтин или масло – за готвене
  • сол
  • черен пипер

Начин на приготвяне

Днес ще ви представя традиционна френска рецепта (Coq au Vin), която можете да си приготвите с петел или с пиле. Става въпрос за бавно печено пиле, в червено вино с гъби, шалот, билки и любов.

Парчета пиле се запържват в мазнина до златисто, след което се изваждат.

В същата мазнина се задушават нарязаните бекон, целината и гъбите. Добавече лукчетата цели. Добавете брашното и запържете леко.

Връща се пилето в съда, добавя се виното, доматеното пюре, билките и наситнения чесън.

Ястието се оставя да къкри под капак на слаб за 1.5 часа, докато месото омекне и сосът се сгъсти.



