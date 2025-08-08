Пиле с вино и билки

Необходими продукти
- пиле – 1.5 кг или петел
- червено вино – 750 мл (сухо)
- гъби – 200 г
- моркови – 2 бр.
- шалот – 8 – 10 бр.
- целина – 2 стръка
- бекон – 150 г
- чесън – 4 скилидки
- брашно – 2 с.л.
- доматено пюре – 1 с.л.
- дафинов лист – 2 бр.
- пресен розмарин и мащерка – по 1 – 2 стръка
- зехтин или масло – за готвене
- сол
- черен пипер
Начин на приготвяне
Днес ще ви представя традиционна френска рецепта (Coq au Vin), която можете да си приготвите с петел или с пиле. Става въпрос за бавно печено пиле, в червено вино с гъби, шалот, билки и любов.
Парчета пиле се запържват в мазнина до златисто, след което се изваждат.
В същата мазнина се задушават нарязаните бекон, целината и гъбите. Добавече лукчетата цели. Добавете брашното и запържете леко.
Връща се пилето в съда, добавя се виното, доматеното пюре, билките и наситнения чесън.
Ястието се оставя да къкри под капак на слаб за 1.5 часа, докато месото омекне и сосът се сгъсти.