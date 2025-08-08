Пиле с вино и билки

Необходими продукти

пиле – 1.5 кг или петел

– 1.5 кг или петел червено вино – 750 мл (сухо)

– 750 мл (сухо) гъби – 200 г

– 200 г моркови – 2 бр.

– 2 бр. шалот – 8 – 10 бр.

– 8 – 10 бр. целина – 2 стръка

– 2 стръка бекон – 150 г

– 150 г чесън – 4 скилидки

– 4 скилидки брашно – 2 с.л.

– 2 с.л. доматено пюре – 1 с.л.

– 1 с.л. дафинов лист – 2 бр.

– 2 бр. пресен розмарин и мащерка – по 1 – 2 стръка

– по 1 – 2 стръка зехтин или масло – за готвене

– за готвене сол

черен пипер

Начин на приготвяне



Днес ще ви представя традиционна френска рецепта (Coq au Vin), която можете да си приготвите с петел или с пиле. Става въпрос за бавно печено пиле, в червено вино с гъби, шалот, билки и любов.

Парчета пиле се запържват в мазнина до златисто, след което се изваждат.

В същата мазнина се задушават нарязаните бекон, целината и гъбите. Добавече лукчетата цели. Добавете брашното и запържете леко.

Връща се пилето в съда, добавя се виното, доматеното пюре, билките и наситнения чесън.

Ястието се оставя да къкри под капак на слаб за 1.5 часа, докато месото омекне и сосът се сгъсти.





