Пилотът на F-35 прекарал 50-минутен разговор с инженери преди катастрофата в Аляска 

Пилотът на F-35 от американските военновъздушни сили, който се разби в Аляска през януари, прекарал 50 минути във въздушен конферентен разговор с инженери на Lockheed Martin, опитвайки се да реши проблем с изтребителя си, преди да се катапултира, съобщава доклад за инцидента, публикуван тази седмица, предава Нова.

Катастрофата на 28 януари на военновъздушната база Айелсън във Феърбанкс е заснета на видео, показващо как самолетът пада право надолу и експлодира в огнена топка. Пилотът е катапултирал с леки наранявания, но изтребителят на стойност 200 милиона долара е напълно унищожен.

Разследването на ВВС установи, че причината за катастрофата са хидравличните тръбопроводи в носа и основните колесници на F-35, които не са се разгърнали правилно. След излитане пилотът се е опитал да прибере колесника, но той не се е прибрал напълно. При повторното спускане колесникът се е заключил под ъгъл наляво. Опитите за поправка на колесника са накарали системите на самолета да мислят, че машината е на земята, което в крайна сметка е довело до катастрофата.

Пилотът е прегледал инструкциите на системата и се е обадил на инженери на Lockheed Martin, докато машината е летяла край авиобазата. В конферентния разговор са участвали петима инженери, включително старши софтуерен инженер, инженер по безопасност на полетите и трима специалисти по системи за колесници.

След това пилотът е извършил две опити за кацане, при които самолетът е докоснал земята за кратко, за да се опита да изправи заседналия колесник. Сензорите на F-35 са показали, че самолетът е на земята, и компютърните системи са преминали в „автоматизиран режим на наземна работа“. Това е довело до „неуправляемост“ на изтребителя, тъй като той е функционирал сякаш е на земята, докато всъщност е летял, принуждавайки пилота да се катапултира.

Огледът на останките установи, че около една трета от хидравличната течност в колесниците е била вода, което не би трябвало да е така. Подобен проблем е бил засечен и при друг F-35 от същата база девет дни след катастрофата, но този самолет е успял да кацне без инциденти.

Докладът посочва, че Lockheed Martin е издала насоки за проблемите със сензорите при екстремно студено време в бюлетин за поддръжка през април 2024 г., девет месеца преди катастрофата. В него се отбелязва, че проблемът може да „затрудни пилота да поддържа контрол над самолета“. По време на инцидента температурата е била -18°C.

Според разследването, ако инженерите и пилотът бяха се позовали на бюлетина, те вероятно щяха да препоръчат планирано кацане с пълно спиране или контролирано катапултиране вместо второ докосване и потегляне, което е довело до условията, причинили катастрофата.





