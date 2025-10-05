Пилотът от ралито във Варна – с положителен полеви тест за наркотици

Състезателят, който се вряза в публиката по време на планинското рали „Аладжа манастир“, е дал положителна проба за наркотици. Полевият тест е отчел наличие на амфетамин. Това стана ясно от изявление на началника на сектор „Пътна полиция“ към ОДМВР-Варна. В същото време пробата за алкохол на пилота е отрицателна.

В изявление пред медиите главен инспектор Камбуров от „Пътна полиция“ – Варна съобщи, че полевият тест за наркотични вещества на състезателя е положителен за амфетамин. Той уточни, че полевият тест не е категорично доказателство и се чакат резултатите от кръвната проба, която ще бъде изследвана във Военномедицинска академия.

„Пилотът е задържан в момента за 24 часа по Закона за МВР“, потвърди още инспекторът, цитиран от Нова.

От своя страна, комисар Димитър Луков, началник на отдел „Охранителна полиция“, разясни, че ангажиментът на МВР по договор е бил единствено да спре достъпа на цивилни автомобили до затвореното трасе. Всички останали ангажименти по охраната на самото събитие и публиката по трасето са били на организатора на състезанието.