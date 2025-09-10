Пиринки пуснаха вратарка с фрактура и отнесоха 11 безответни гола в Разград

Женският тим на „Пирин“ използва контузената си вратарка Теодора Царева срещу „Лудогорец“ и понесе тежка загуба с 0:11 в Разград. Девическата националка счупи безименния пръст на лявата си ръка преди 2 седмици, а фрактурата още я мъчи, заради което практически пази само с десницата. Това улесни домакините и от 13 точни удара отбелязаха 11 пъти. Хеттрик реализира Полина Демирова (44, 56, 58), по 2 попадения забиха Мариела Петрова (7, 16), Нора Димитрова (14, 75) и Виктория Цветкова (30, 61), веднъж се разписа Ивайла Полихронова (78), а Ебру Дормушали (68) си отбеляза автогол. В края треньорката на благоевградчанки пусна под рамката 12-годишната Йоана Стоянова, ала делиорманската канонада вече бе отшумяла и малолетната резерва опази мрежата си суха. Цял мач за „Лудогорец“ изигра бившата състезателка на „Спортика“ Вероника Гоцева. Най-опитната на терена обаче се смили над своите съгражданки.

Теодора Царева



“ЛУДОГОРЕЦ“: Илиева (64-Генова), Б. Демирова, Тодорова, Димитрова, Радоева, Атанасова (46-Бояджиян), Генова, Гоцева, Цветкова, П. Демирова (67-Василева), Петрова (67-Фернандез, 72-Полихронова).

„ПИРИН“: Царева (81-Стоянова), Данаилова, Янева, Петкова, Дормушали (73-Галчева), Крълева (81-Якимова), Качулска, Аянова, Дамбалова, Рикева (66-Джасова), Йорданова (66-Георгиева).

ИВАН ДИМИТРОВ






