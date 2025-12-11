„Пирин“ взе 7 медала по адаптирано плуване на „Купа София“

Състезателите на „Пирин“ спечелиха 7 медала от турнира по адаптирано плуване „Купа София“. Възпитаниците на треньорите Ангелина Стоева и Борислава Борисова участваха в категорията с двигателни затруднения. Владимира Китанова заслужи злато на 25 метра гръб и бронз на 25 м свободен стил и 100 съчетано. Иван Кацарски взе сребро на 50 гръб, а на 100 съч. е трети. С бронз се окичи и Мариян Джизов на 25 св. стил. За място на почетната стълбичка се пребори и смесената щафета на 4х25 м, съставена от Александър Дренкарски, Мариян Джизов, Иван Кацарски и Владимира Китанова, която завърши на трето място. Объркване на организаторите при приемане на заявките лиши от медали Кристиян Маринов от „GD Sport”. Плувецът на благоевградския клуб, който също се състезава в сегмента с двигателни затруднения, по погрешка бе пуснат с по-големите, където се нареди четвърти и пети съответно на 100 съчетано и 100 св. стил. В проявата се включиха 103 човека на възраст до 30 г. от цялата страна.

Кр. Маринов (вторият вдясно ) след награждаването на 100 м съчетано Отличниците на „Пирин“ с треньорката А. Стоева

ИВАН ДЕЛЧЕВ