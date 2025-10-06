„Пирин“ (ГД) взе дербито на дъното с гол от дузпа в последните секунди

„Пирин“ (ГД) взе дербито на дъното с „Оборище“ с 2:1 у дома и изпревари панагюрци в класирането на Югозападната Трета лига. Отличен повторен дебют за футболния тим от Гоце Делчев направи доскорошният вратар на „Беласица“ Захари Димитров. Двубоят бе белязан от спорните отсъждания на тъчрефера Деян Филипов, които доведоха до 3 отменени гола на пиринци. В 7-та мин. Виктор Шишков стреля с глава, но Мартин Станчев спаси. Вратарят се справи и с удар на Павел Головодов в 19-та мин. от границата на наказателното поле. След това Шишков и Илия Карапетров пропуснаха от добри позиции, а отсреща не сполучи да вкара Петко Петков. В 40-та мин. Майкъл Рангелов откри след центриране от фал. В 50-та мин. Шишков отбеляза, но Филипов вдигна засада. В 56-та мин. шут на Слави Зарков бе избит от З. Димитров. В 60-та мин. Христос Маркосян би добре, а вратарят изби в корнер. След изпълнението топката стигна до Иван Макриев, който я върна в малкия пеналт, където Шишков бе най-съобразителен и изравни. 8 минути по-късно Хр. Маркосян изскочи зад защитата след пас на Хасан Странджев и вкара, ала отново само страничният арбитър видя засада. Антонио Валериев обстрелва вратата на „Пирин“ (ГД) в 78-та мин., но топката мина над целта, а Божидар Христов не можа преодолее З. Димитров. Дълбоко в 5-минутното добавено време Хр. Маркосян проби добре, но бе повален в наказателното поле, а капитанът Макриев донесе победата на своите с точно изпълнение на отсъдената дузпа.

„ПИРИН“ (ГД): З. Димитров, А. Маркосян, Макриев, Грозданов, Русев, Странджев, Виденов, Хр. Маркосян, П. Головодов, Карапетров, Шишков (Резерви: Моламустафа-вр., Гръчки, Пачеджиев, Шиндов, Белянов, Асипов, Данев, Томов)

„ОБОРИЩЕ“: Станчев, Сиромахов, Славчев, Сандов, Кременлиев, Стефанов, Христов, Зарков, Рангелов, Валериев, П. Петков (Резерви: Матев-вр., Нетов, Русинов, Кръстанов, Люцканов)

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ