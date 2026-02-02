„Пирин“ /ГД/ влезе със закъснение в контролите, но удари кюстендилци под Хисарлъка

„Пирин“ (ГД) влезе със закъснение в контролите, но удари с 3:1 колегите си в ЮЗ Трета лига „Кюстендил“ под Хисарлъка. Превъзходството си неврокопчани узакониха през второто полувреме, в което с гол и с асистенции за другите две попадения блесна Христос Маркосян. Резултата откри Павел Головодов секунди след почивката. След още пет минути разликата удвои Илия Карапетров. Сините върна в двубоя Марио Евтимов, но четвърт час преди края точка на спора сложи играчът на мача.

„Искам да благодаря на момчетата за старанието и вложените сили и енергия в тази първа проверка за нас. Също така благодаря на домакините за отношението и феърплея. Първото полувреме започна равностойно и се движеше така в първите 15-20 минути, след което откъм контрол над топката ние бяхме отборът, който доминираше, и логично създадохме няколко добри атаки. Липсваше ни последният пас и завършването, но на този етап от подготовката е нормално, като имаме предвид, че в отбора има и нови момчета. Също така допуснахме и една-две ситуации пред нашата врата, в които пък нашият вратар Захари Димитров се справи. През втората част отбелязахме головете, макар че при 2:0 направих доста промени и в първите минути след смените допуснахме гол. Но все пак запазихме темпото, реализирахме трето попадение, с което спечелихме двубоя“, коментира наставникът на гостите Радослав Джугданов.

Следващият тест за него и подопечните му е в сряда срещу съименниците от Разлог. За кюстендилци спарингът бе трети тази зима, в предните два хората на Даниел Младенов завършиха 1:1 със „Сливнишки герой” и паднаха с 0:1 от „Септември“ /Симитли/.

СТОЙЧО КИРИЛОВ