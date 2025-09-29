„Пирин“ /ГД/ влиза в серията ключови битки за оцеляване след класическо поражение в Ихтиман

„Ботев“ (Ихт) отново се оказа непреодолимо препятствие за „Пирин“ (ГД) и продължи серията си без загуба вкъщи с категоричното 3:0. Гостите бяха равностойни на опонентите си през първия половин час, след което рухнаха. Двубоят започна с греда за домакините на бившия футболист на „Банско“ Богомил Христов с шут от двайсетина метра. В 14-та мин. Павел Головодов намери Виктор Шишков, който стреля, но вратарят внимаваше и спаси. Последвалите няколко атаки на ихтиманци не можаха да смутят спокойствието на Реджеп Моламустафа. Неврокопчани пък разчитаха на далечни удари, които не затрудниха стража Иван Дерменджиев. Първата грешка в защитата в 30-та мин. бе наказана от Веселин Васев. На свой ред южняците нацелиха десния страничен стълб чрез Шишков, а малко преди съдията да прибере двата отбора за почивка ново неразбирателство в отбрана позволи на Валентин Сливов да прехвърли Моламустафов и да удвои разликата.

След антракта на терена настъпи известно затишие, нарушено в 65-та мин. от Борислав Балджийски, който с мълниеносен шут фиксира класиката. Поражението остави пиринци на предпоследната позиция в класирането, а се задават поредица от тежки изпитания – тази събота срещу „Оборище“ в пряка битка за измъкване от дъното и в следващите два уикенда срещу регионалните съперници „Банско“ у дома и в Разлог с „Пирин“.

„БОТЕВ“ (ИХТ): Дерменджиев, М. Василев, Ангелов, Тредафилов, В. Василев, Васев, Б. Христов, Велев, М. Иванов, Сливов, Балджийски.

„ПИРИН“ (ГД): Моламустафа, Макриев, А. Маркосян, Грозданов, Русев (70-Белянов), Пачеджиев (70-Шиндов), Странджев, П. Головодов, Хр. Маркосян (81-Асипов), Виденов, Шишков (62-Данев).

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ





