„Пирин“ (ГД) дава почивка на титулярите в гостуването за купата на АФЛ

Почти целият първи тим на „Пирин“ (ГД) ще получи почивка за днешния мач от турнира за купата на АФЛ с „Пирин“ (Рз). Това обяви старши треньорът на гоцеделчевските футболисти Радослав Джугданов, който допълни, че в групата за гостуването ще бъдат включени и състезатели от мъжкия отбор с по-малко игрови минути през сезона в Югозападната Трета лига. На вратата се очаква да застане Даниел Гръчки, а в резерв да остане Реджеп Моламустафа. В стартовите 11 вероятно ще бъдат Фикри Асипов, Николай Шиндов, Ибрахим Пачеджиев, Атанас Томов и Денизер Пингов. Аут е контузеният Арсен Русев, който е оставен да почива с надеждата да бъде възстановен за дербито с „Банско“ в събота. Нападението ще води Кирил Данев, който вече отбеляза своя първи гол за мъжете.

„Наш приоритет е да развиваме млади състезатели и им даваме шанс за изява. Разбира се, че искаме и да запазим мястото си в Трета лига, където да могат тези момчета да играят, и се опитваме да балансираме в тази посока. Мачът с „Пирин“ (Рз) винаги е определян като дерби на региона, независимо на какво ниво и кои футболисти играят. Очаквам да се получи интересен сблъсък и да предложи добри емоции на феновете“, коментира Р. Джугданов. Неговият тим среща адашите от Разлог два пъти в рамките на 10 дни, защото на 18 октомври двата отбора играят в първенството.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ