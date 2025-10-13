„Пирин“ /ГД/ и „Банско“ в шок от четирима изгонени

„Пирин“ (ГД) и „Банско“ се занулиха в южния град, а главният рефер Геро Писков остави с по 9 футболисти двата отбора в мелето, което се разрази на терена в 27-та мин. Съдийското решение за изгонването на Виктор Шишков и Любомир Христов бе посрещнато с известно разбиране, но не и пращането под душа на Арман Маркосян и Костадин Слаев, които бяха по-скоро наблюдатели на случващото се и опитваха да тушират напрежението. От равенството по-доволни могат да бъдат гостите, които са в средата на таблицата, докато неврокопчани са на предпоследната позиция. Първите два шанса за попадение се откриха пред пиринци в рамките на 60 секунди. Първо Христос Маркосян би покрай вратата, след това с далечен удар Илия Карапетров пробва рефлекса на Абди Абдиков. Козлите отговориха с опасен пробив на Марио Димитров, завършил с неточен шут, но след екшъна темпото спадна. Противниците продължиха да се дебнат и след почивката. В 58-та мин. М. Димитров пропиля най-чистото положение в мача, излязъл очи в очи със Захари Димитров. Отново той улесни стража минути по-късно. В самия край на редовното време Павел Головодов можеше да донесе успеха на зелените, но Абдиков изби топката, която срещна гредата и не пожела да посети мрежата.

Арман Маркосян Виктор Шишков Костадин Слаев Любомир Христов

„ПИРИН“ (ГД): З. Димитров, А. Маркосян, Макриев, Грозданов, Белянов, Странджев, Виденов, Хр. Маркосян, Головодов, Карапетров, Шишков.

„БАНСКО“: Абдиков, М. Димитров, Слаев, Лечов, Йовчев (60-Златинов), Шериф, Чолев, Л. Христов, Проев (46-Либяховски), Р. Иванов (83-Александров), Фикийн.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ