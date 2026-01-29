„Пирин“ /ГД/ и „Банско“ не успяха да играят от втори опит, спарингът пропадна окончателно

Третодивизионните „Пирин“ /ГД/ и „Банско“ не успяха да си сверят часовника от втори опит и треньорите Радослав Джугданов и Борислав Хазуров решиха да сложат край на „агонията“, отменяйки генерално контролата. Първоначално срещата беше договорена за миналия уикенд, но дъждът и снегът влошиха състоянието на терените в региона, което доведе до отлагане на мача за вчерашния следобед с надеждата за подобрение на условията и след като това не се случи, спарингът окончателно пропадна. За неврокопчани двубоят с козлите трябваше да бъде встъпителният игрови тест през подготовката. Остават им още три опита – тази събота срещу „Кюстендил“, идната сряда срещу съименниците от Разлог и пожелателно след още три дни с противник, който продължава да се търси. Нагласите в лагера на гоцеделчевци са, че пролетният рестарт на първенството в ЮЗ Трета лига ще започне за зелените седмица по-рано на 14 февруари с отложеното от есента домакинство срещу „Костинброд“. Официалното начало на втория дял от кампанията е насрочено за 21 февруари, когато пиринци гостуват на дубъла на „Септември“.

Борислав Хазуров Радослав Джугданов



Банскалии са доста по-напред със зимните проверки и вече изиграха две от предварително планираните пет, в които отборът от топ курорта под Тодорка записа загуби с еднакъв резултат 1:3 от „Беласица“ и „Септември“ /Симитли/. Останалите две са заложени съответно за 31 януари с „Германея“ и на 13 февруари със съседите от „Пирин“ /Рз/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ