„Пирин“ /ГД/ намери съперник в регионалната бундеслига за генералната си репетиция

„Пирин“ (Гоце Делчев) надделя над „Пирин“ (Разлог) с 2:0 във втората си контрола за тази зима, за да остане непобеден дотук в подготовката си за пролетния дял от първенството на ЮЗ Трета лига след успеха с 3:1 над „Кюстендил“. На обратния полюс са съименниците от планинското градче, които в стартовата проверка бяха разбити с 5:1 от „Германея“, след което извъртяха 0:0 в Годлево с дубъла на „Левски“. Старши треньорът на неврокопчани Радослав Джугданов похвали и двата отбора за открития футбол на тежкия за игра разкалян терен в с. Блатска. „Получи се добра контрола за условията, при които тренираме и играем в тази част от годината. През първите 10-12 минути съперникът влезе по-добре в мача, но след този период ние доминирахме и имахме няколко ситуации, които не успяхме да отбележим. Имаше период, в който преобладаваше битка в средата на терена, но мога да кажа, че и двата отбора се опитахме да играем добър и открит футбол. Като цяло сме доволни от играта, желанието и влагането на играчите. Те се стараят в процеса на подготовката и дават всичко от себе си всеки ден“, заключи младият специалист. Гоцеделчевци успяха да запълнят пробойната в игровия си график и да намерят реален противник за генералната си репетиция за отложения мач от есента с „Костинброд“ на 14 февруари. Тимът от южния град среща в днешния ранен следобед „Места“ /Хаджидимово/, докато преди същинския рестарт на шампионата на 21 февруари разложани са планирали още 3 спаринга – днес с „Ботев“ /Ихт/, идния вторник със „Струмска слава“ и три дни по-късно с „Банско“.

Лидерът на Югозапад „Рилски спортист“ надви с 2:0 дубъла на „Славия“ на изкуственото игрище на „Овча купел“. По един гол в двете полувремена отбелязаха адашите Георги Маджаров и Георги Милушев, а наставникът Пламен Крумов направи пълна смяна на почивката. В предните две проверки самоковци минаха с 3:1 през ЦСКА III и завършиха 1:1 със столичния „Национал“. До първия официален мач скиорите са договорили приятелски срещи с „Хебър“ /днес/, „Кюстендил“ /11.02/ и „Оборище“ /14.02/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ